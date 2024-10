La Triumph Trident 660 2025 se fait encore plus technologique et performante

Arrivée sur le marché ultra-concurrentiel des roadsters de moyenne cylindrée en 2020, la Triumph Trident 660 va profiter, pour son millésime 2025, de l'apport de nouvelles technologies qui vont venir enrichir ses équipements de série.

La Trident 660 version 2025 inclut donc désormais l'ABS optimisé en virages, le contrôle de traction, l'assistance au changement de vitesse Triumph Shift Assist et le régulateur de vitesse, tous de série. En plus de l’accélérateur électronique et des modes de conduite Pluie et Route, il existe désormais un troisième mode « Sport » qui offre une réponse plus réactive du trois-cylindres.

Côté partie-cycle, la fourche inversée Showa SFF-BF de 41 mm, est maintenant équipée d'un amortissement "big piston", d’un amortisseur arrière RSU ajustable, de freins Nissin avec disques avant de 310 mm et de pneus Michelin Road 5.

Le tableau de bord TFT et le système de connectivité Bluetooth MyTriumph offrent également la possibilité d'une navigation virage par virage, ainsi que la gestion des appels et de la musique.

D'autres améliorations sont plus discrètes et incluent des matériaux et des finitions revus à la hausse en termes de qualité, notamment un nouveau té supérieur et une pédale de frein en aluminium forgé.

Trois nouveaux coloris font leur apparition dans le catalogue 2025 pour la Triumph Trident 660 : Cosmic Yellow, Cobalt Blue et Diablo Red, complétés par un Jet Black plus sobre. D'autres améliorations subtiles incluent des matériaux et des finitions de qualité supérieure, notamment un nouveau té supérieur en aluminium forgé et une pédale de frein en aluminium forgé.

En complément des équipements de série, 45 accessoires Triumph d’origine sont disponibles au catalogue, parmi lesquels, des poignées chauffantes, des clignotants à défilement, des packs de bagages, etc.

Également disponible en version A2 via un kit de bridage, la Triumph Trident 660 2025 arrivera dans les concessions en décembre prochain à partir de 8 695 €.