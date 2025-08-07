La Thruxton est de retour dans le catalogue Triumph

Cette fois c'est officiel, Triumph a présenté le nouveau membre de sa gamme de moyenne cylindrée.

La Thruxton 400 rejoint donc au catalogue du constructeur anglais les Speed 400 et Scrambler 400.

Ce troisième modèle de la famille 400 (en ne comptant pas les différentes déclinaisons du Scrambler, X et XC), reprend un look néo-rétro en apportant une touche de sportivité.

Dotée d'une tête de fourche qui n'est pas sans rappeler celle de la Speed Triple 1200RR, la Thruxton 400 repose sur le moteur monocylindre de 398 cm3, offrant 42 chevaux. Il profite de réglages spécifiques pour le rendre plus agressif et sportif, correspondant ainsi au style de la moto. Le couple maximal est annoncé à 37,5 Nm.

On retrouve aussi une fourche inversée de 43 mm (avec débattement de 135 mm) et un mono-amortisseur arrière spécialement configuré pour une conduite sportive et un réglage de la précharge (débattement de 130 mm). Le freinage est assuré par un seul disque sur chaque roue (300 mm à l'avant et 240 mm à l'arrière), avec une mention spéciale pour l'étrier avant radial à 4 pistons.

Une sportive néo-rétro bientôt en Europe

La moto dispose d'un accélérateur électronique, contrôle de traction et l'ABS, tous deux désactivables. L'instrumentation associe un écran LCD à un compteur de vitesse analogique.

Le châssis est composé d'un cadre périmétrique en acier. La hauteur de selle est de 795 mm, tandis que le poids à vide est de 181 kg (réservoir de 13 litres).

Triumph a également annoncé lors du lancement de la moto en Inde, où elle est fabriquée par Bajaj, que la Thruxton 400 serait disponible sur le marché mondial dans les prochains mois.