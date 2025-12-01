Une offre de financement particulièrement attractive chez Triumph

Du trail avec les Tiger, du roadster (Street Triple, Speed Triple, Speed Twin, Trident ou même Rocket 3), du scrambler, du classique (Bonneville) ou du moderne, le catalogue Triumph propose une palette assez large de modèles susceptibles de séduire tous les types de motards.

En dehors de la nouvelle gamme des 400 Triumph, fabriquées en Inde en partenariat avec Bajaj et aujourd’hui composée de la Speed 400 (à partir de 5 945 euros), Scrambler 400 X (à partir de 6 645 euros) et Scrambler 400 XC (à partir de 7 445 euros), ce sont les modèles 660 Triumph qui sont les plus accessibles dans le catalogue.

Avec un tarif débutant à 8 695 euros pour la Trident 660, 9 695 euros pour la Tiger Sport 660 ou encore 9 795 euros pour la sportive Daytona 660, les moyennes cylindrées anglaises sont toutes sous la barre symbolique des 10 000 euros.

Un coup de pouce avec un crédit à taux privilégié

Bonne nouvelle pour tous ceux qui seraient intéressés par un modèle de la gamme Triumph, le constructeur britannique propose jusqu’à la fin de l’année 2025 un crédit au taux de 1,9 % (Taeg fixe pendant 36 mois) sur toutes les motos de plus de 500 cm3.

Une condition qui exclue de fait les trois modèles de la gamme 400 Triumph mais aussi les modèles off-road et TXP.

Par ailleurs cette offre de financement n’est pas compatible avec les autres offres en cours.