En 2026, du nouveau sur les Scrambler 900 et 1200 de Triumph

Honneur tout d’abord au Scrambler 1200 et c’est en particulier la version XE qui reçoit de nombreuses modifications. Ainsi, suite à des remontées de la clientèle, Triumph a installé de nouvelles suspensions composées d’une fourche Showa de 47 mm entièrement réglable et des doubles amortisseurs Öhlins RSU à ressorts jumelés.

Animé par un bicylindre 1200 cc de 90 ch, le Scrambler bénéficie de quelques retouches esthétiques portant de nouveaux graphismes et des détails dorés sur le réservoir, mais aussi quelques finitions exclusives comme un bouchon Monza en aluminium brossé, un bras oscillant anodisé, un support de plaque en aluminium et un sabot moteur et des badges brossés.

Déjà disponible à la commande, le Scrambler 1200 XE est proposé à partir de 17 195 €, avec une arrivée en concession prévue pour décembre.

Du neuf sur le Scrambler 900

Finalement, c’est le petit frère, le Scrambler 900 qui profite du plus d’évolutions. Ainsi, si le look ne change pas vraiment, ce n’est pas le cas de la mécanique qui subit de profondes transformations, notamment au niveau du châssis avec un cadre redessiné associé à un bras oscillant en aluminium moulé et de suspensions Showa avec une fourche inversée de 43 mm et des amortisseurs arrière Showa à réservoirs séparés réglables en précharge. Cela s’accompagne aussi de nouvelles jantes en aluminium allégées, équipées de pneus mixtes Metzeler Tourance et d’une amélioration de la technologie avec l’ABS et le contrôle de traction optimisés pour les virages. Le système de freinage a également été perfectionné, avec un disque avant de 320 mm et un étrier radial à quatre pistons.

Parmi les autres changements, on notera aussi un nouveau combiné d’instruments rond avec écran TFT intégré, affichant la vitesse, le régime moteur, le rapport engagé et le mode de conduite.

Lorsqu’il est associé au module Bluetooth optionnel, le pilote peut accéder aux commandes du téléphone et de la musique, ainsi qu’à la navigation virage par virage. Le Scrambler 900 profite aussi d’un éclairage 100 % LED et d’une connectivité améliorée.

Le Scrambler 900 est proposé à partir de 11 995 €, avec une arrivée en concession prévue pour mars 2026.