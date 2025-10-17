Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Billet d'humeur

Verdict insensé : un motard responsable de sa chute s'il habite près du nid-de-poule

Dans Moto / Pratique

Jérôme Burgel

0  

Parfois, les sentences laissent assez perplexe, selon une décision récente d’un tribunal italien, un motocycliste, pour le seul fait de vivre dans une certaine zone et d'avoir déjà circulé sur une route qui présente un danger, sera tenu responsable de la chute causée par le nid-de-poule, car il devait en connaître l'existence.

Verdict insensé : un motard responsable de sa chute s'il habite près du nid-de-poule

La municipalité n'est pas responsable de la chute d'un motocycliste à cause d'un nid-de-poule si la route où l'accident s'est produit est proche de son domicile, selon l'arrêt bizarre d’une Cour de justice en Italie.

Un motocycliste a percuté un nid-de-poule invisible et le tribunal de première instance lui a donné raison, condamnant la municipalité à verser des dommages et intérêts. Mais la cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que l'accident était uniquement imputable au comportement de la victime.

En effet, le motocycliste habitait à proximité de la route où l'accident s'est produit : cette circonstance a conduit les juges à conclure qu'il était parfaitement conscient des dangers de la route et aurait pu les éviter en faisant preuve de diligence raisonnable.

Verdict insensé : un motard responsable de sa chute s'il habite près du nid-de-poule

Il ne pouvait pas ne pas savoir

L'arrêt stipule : « …la présence d'un nid-de-poule a été confirmée, mais sa consistance avait été sous-estimée au point de le considérer comme une simple dépression, peu profonde. En réalité, il ne s'agissait pas d'une altération ou d'un défaut de la chaussée, mais d'un joint de dilatation technique à proximité d'un pont, c'est-à-dire un élément nécessairement présent en présence d'une structure surélevée, et la dépression était donc reconnaissable et évitable en faisant preuve de diligence raisonnable. »

La Cour a rappelé que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement au motocycliste, qui aurait dû percevoir ou prévoir, avec une diligence raisonnable, ce danger. Par conséquent, un motocycliste, du seul fait qu'il réside dans une certaine zone et a déjà emprunté la route concernée par le danger, sera tenu responsable de la chute causée par le nid-de-poule, dont, selon le raisonnement, il ne pouvait ignorer l’existence. La municipalité sera exonérée de toute responsabilité, même si elle n'a pas réparé le revêtement, ce qu'elle est tenue de faire en tant que gardienne de la route.

Alors que les motards représentent 20% des tués sur la route pour seulement 2% du trafic, la justice vient de leur envoyer un message clair : débrouillez-vous seuls. Une véritable douche froide qui risque de coûter cher à toute la communauté motarde.

Raisonnons par l’absurde : pensez-vous qu'un tel jugement puisse décourager les motocyclistes de signaler les dangers sur les routes qu'ils empruntent régulièrement, sachant que cette connaissance pourrait se retourner contre eux en cas d'accident ?

Verdict insensé : un motard responsable de sa chute s'il habite près du nid-de-poule
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité