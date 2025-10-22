Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Rieju

Plus de sécurité pour la nouvelle Rieju Aventura 125

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Arrivé sur le marché en 2023, le petit trail Rieju Aventura 125 profite d’une mise à jour qui inclut désormais un équipement de série plus complet avec l’ABS et un contrôle de traction. Une moto accessible à partir de 3 699 €.

Quelques semaines après son Aventura 500, Rieju avait présenté en 2023 sa petite sœur, la version 125.

Un petit trail léger (138 kg, sans précision s’il s’agit d’un poids à vide ou tous pleins faits) et accessible à tous les profils, avec une hauteur de selle particulièrement basse pour la catégorie de 780 mm.

Équipée d’un moteur monocylindre développant 15 chevaux, à refroidissement liquide et injection électronique, l’Aventura 125 repose également sur un cadre en acier à double poutre, associé à une fourche avant inversée et un amortisseur mono-shock progressif à l’arrière. La capacité de son réservoir est toujours de 14 litres.

L’équipement évolue pour le petit trail espagnol signé Rieju

Pour 2025, la Rieju se dote désormais d’un équipement plus complet, notamment en matière de sécurité, avec l’arrivée d’un freinage ABS à l’avant comme à l’arrière (disques Wave de 260 mm à l’avant et 240 mm à l’arrière).

Ce n’est pas tout puisqu’un contrôle de traction fait également désormais partie de la dotation de série.

Des équipements qui rejoignent ceux déjà présents sur le trail de petite cylindrée, notamment un écran LCD, un sabot moteur, des clignotants LED, un indicateur de température et un large porte-bagages arrière qui peut accueillir un top-case ou de la bagagerie.

L’aventurière espagnole est proposée en deux coloris, blanc et noir, pour un tarif de 3 699 euros.

