Rieju lance son crossover de moyenne cylindrée

Avec sa Xplora 557, Rieju présente une moto au look de crossover calibrée pour la réglementation A2.

La Rieju Xplora 557 repose sur un moteur bicylindre parallèle conforme Euro5+ à refroidissement liquide avec injection électronique, développant 47 chevaux et 51 Nm de couple à 4 500 tr/min. Un bloc complété par une boîte de vitesses à six rapports et un embrayage multidisque en bain d’huile avec système antidribble.

Côté châssis, on retrouve un cadre multitubulaire en acier à haute résistance, tandis que la partie-cycle est confiée à une fourche inversée KYB de 43 mm de diamètre et à un mono-amortisseur KYB réglable en précharge. Le trail polyvalent espagnol est également équipé de jantes en aluminium de 17 pouces avec des pneus de 120/70/R17 à l’avant et de 160/60/R17 à l’arrière.

La Rieju Xplora 557 est aussi dotée de doubles disques avant de 320 mm avec étriers radiaux à 4 pistons, et d’un disque arrière de 260 mm, complétés par un système ABS Bosch à double canal, désactivable.

Un nouveau trail polyvalent de moyenne cylindrée

Avec une selle perchée à 820 mm, elle est l’une des plus basses de sa catégorie. Elle est également équipée d’un réservoir de 20 litres, et un ensemble complet d’accessoires et de fonctionnalités, notamment un grand écran TFT couleur de sept pouces avec connectivité Mirror Link et système de navigation, un éclairage full LED, des commandes rétroéclairées au guidon, un indicateur de rapport engagée et de point mort, un capteur de température, une jauge de carburant avec voyant de réserve, ainsi qu’un port USB avec une prise supplémentaire de type C.

Des

leviers réglables

,

une béquille latérale, une protection de radiateur, des protège-mains, des barres de protection, (en option), un porte-bagages arrière (avec un kit de sacoches optionnel) complètent la dotation de la Rieju.

Disponible dans les points de vente de la marque dans les prochains jours, la Rieju Xplora 557 est affichée à partir de 6 199 euros et déclinée en noir et blanc.