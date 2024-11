Présent sur le salon EICMA de Milan, la référence mondiale pour tous les constructeurs, la marque espagnole Rieju a dévoilé un court teaser d’une nouveauté que l’on n’attendait pas : un roadster.

À travers un court teaser diffusé en amont du rendez-vous milanais, la firme catalane a dévoilé les premières images de sa « Naked Bike » au design minimaliste.

Un roadster au look agressif, que la marque annonce comme « une nouvelle ère d’adrénaline avec un design puissant ».

La firme espagnole, qui a déjà plus de 80 ans, spécialiste des modèles cross et enduro de petites cylindrées, et qui propose également dans son catalogue des modèles Adventure (Aventura 125 et Aventura 500), Street (Century et Tango 125I Scrambler), va donc ajouter un roadster inédit à sa gamme. Un modèle qui devrait conserver l’ADN sportif de Rieju.

Un nouveau roadster pour Rieju

Du côté de Rieju, on commente déjà cette nouvelle arrivée : « Nous sommes ravis de présenter au monde un nouveau visage de notre marque - une RIEJU innovante qui nous propulse dans une nouvelle ère. Ce nouveau modèle Naked combine parfaitement notre riche héritage, incarné par notre gamme RS emblématique, avec une vision audacieuse de l'avenir. Avec ce modèle, nous voulons honorer nos racines tout en continuant à innover pour répondre aux attentes des motards d'aujourd'hui. »

Une nouveauté que l’on ne devrait donc pas tarder à découvrir en concessions.