Rieju présente son nouveau crossover Xplora 707

Dans la nouvelle famille Xplora, on connaissait depuis peu la 557, un crossover taillé pour la réglementation A2 avec son bicylindre offrant 47 chevaux.

Rieju vient d'ajouter un second membre, avec la Xplora 707, la grande sœur de la 557, avec cette fois un bicylindre de 700 cm3 qui offre jusqu'à 70 chevaux et un couple maxi de 70 Nm. Un bloc associé à une boîte de vitesses à six rapports et à un embrayage multidisque à bain d’huile avec fonction anti-dribble.

La nouvelle Xplora 707 (221 kg, réservoir de 19,5 litres) repose sur un cadre treillis en acier complété par un sous-cadre renforcé et un bras oscillant en aluminium.

Côté suspensions, ce modèle est équipé à l’avant d’une fourche inversée KYB de 43 mm de diamètre et d’un amortisseur réglable avec système de précharge progressive à l'arrière. Elle est dotée de jantes Radial en aluminium de 19” à l’avant et 17” à l’arrière, chaussées de pneus tubeless en 110/80-R19 à l’avant et 150/70-R17 à l’arrière.

Concernant le freinage, le crossover espagnol est équipé de composants signés Brembo, avec, à l'avant un double disque de 320 mm avec étrier à quatre pistons et ancrage radial, tandis que l’arrière est doté d’un disque de 260 mm avec étrier simple piston, le tout complété par un système ABS Bosch double canal, déconnectable.

Un crossover à l'équipement de série complet

À l’instar de sa petite sœur, la Xplora 557, la 707 dispose d'un équipement de série intéressant : éclairage full LED, écran couleur TFT de sept pouces avec connectivité Mirror Link et système d’infodivertissement, port USB avec connexion USB-C supplémentaire, commandes rétroéclairées, porte-bagages arrière (Top-case disponible en option), guidon réglable, béquilles centrale et latérale, protections latérales, grille de radiateur et protège-guidon.

Malgré la présence au catalogue de la version 557, Rieju précise également que la 707 est accessible pour les détenteurs du permis A2 via un kit de bridage.

Disponible en deux coloris, noir ou blanc, la nouvelle Rieju Xplora 707 est affichée à partir de 7 799 euros.