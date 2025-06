BMW veut révolutionner l'aérodynamisme de ses motos

Ailerons fixes, déflecteurs mobiles, BMW nous a habitués à développer de nombreux dispositifs afin d'améliorer l'aérodynamisme de ses motos. Auparavant destiné aux sportives, ce genre d'appendices fleurit aujourd'hui également sur de nombreux types de motos.

Le constructeur allemand fait cette fois dans l'inédit, avec un système innovant de ventilateurs, placés à l'intérieur des carénages. Une façon de non seulement diriger l'air entrant, mais aussi de créer un flux d'air pour le faire circuler à des endroits spécifiques, ici sur les côtés de la machine afin de l'équilibrer en courbe.

Un dispositif dont nos confrères de CycleWorld ont déniché les récents brevets déposés par la marque auprès des autorités compétentes.

Un inédit système d'aérodynamisme actif breveté par BMW

Comme on peut le voir sur les schémas accompagnant le brevet, ce système utilise donc des ventilateurs pour générer une poussée supplémentaire, et accompagner la force centrifuge lors de la prise d'angle de la moto en virage.

Les ventilateurs latéraux sont eux-mêmes contrôlés de façon électronique par le boîtier ECU de la moto, qui calcule en temps réel les besoins aérodynamiques de la moto selon son inclinaison via la centrale inertielle (IMU).

À ce stade de développement, on ne sait pas encore si BMW compte en doter ses motos, mais cela prouve une fois de plus l'ingéniosité et le savoir-faire des ingénieurs allemands en matière de recherche dans le domaine de l'aérodynamisme des motos, afin de gratter quelques centièmes sur piste.