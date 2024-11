En direct du salon de Milan 2024: trop d'ailerons, tue l'aileron

Sur les motos de compétition, ces accessoires sont devenus indispensables et ils font l’objet d’une vraie course à l’innovation. Ducati et son ingénieur en chef Luigi Dall'Igna ont énormément investi en la matière et s’imposent comme l’une des références en la matière. De quoi expliquer le succès de la marque italienne dans la discipline reine. Constatant l’efficacité de ces dispositifs, qui se retrouvent à de multiples endroits des motos (avant, arrière et flancs), toutes les marques travaillent sur l’aérodynamique de leurs protos en n’en disposant avec plus ou moins de succès.

Devant cette situation, beaucoup de constructeurs ont décidé d’installer sur leurs machines de série, en particulier sur les modèles sportifs, ces mêmes appendices. Si en compétition leur efficacité est incontestable avec une augmentation notable de l’appui à l’avant, mais aussi de la stabilité globale de la machine à haute vitesse, on peut s’interroger sur leur utilité sur routes ?

Ainsi, BMW, Ducati, Aprilia, KTM, ou même Yamaha ont recours à cette technologie, qui au-delà de son apport en aérodynamisme, a le don d'enlaidir considérablement les modèles censés représenter le top de chaque marque. On a donc vu apparaître des fanons de baleine ou des moustaches de poissons sur des motos très désirables auparavant.

D’où, ce ras-le-bol de plus en plus prononcé, qui m’est apparu évident à la découverte des nouvelles sportives de BMW (S 1000 R/RR et M 1000 R/RR) qui affichent des ailerons avant énormes. Les productions bavaroises ne sont pas les seules à tomber dans ce travers puisqu’il en est de même de la dernière Yamaha R9, de la KTM RC990 R et la liste est très longue. Finalement, on se rend compte qu’il est plus simple et rapide de chercher les modèles qui en sont dépourvus. On peut saluer Moto Morini dans ce domaine avec sa Corsaro Sport

Si l’esthétique est une histoire de goût – c’était bien l’époque de la magnifique Ducati 916 - on peut s’interroger sur la pérennité de cette mode, puisque la Dorna a d’ores et déjà annoncé une profonde refonte des motos engagées en championnat du monde de moto GP avec une diminution sensible de l’aéro et donc des ailerons. Toutes ces machines risquent de prendre un coup de vieux très rapidement et potentiellement perdre de leur valeur. Dommage pour les propriétaires et potentiels vendeurs.