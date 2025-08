La prochaine BMW F 450 GS se dévoile dans sa version définitive !

Le développement de la BMW F 450 GS semble toucher à sa fin.

Attendue sur le marché dans les prochains mois, la « petite » BMW GS reposera sur un moteur bicylindre en ligne développant 47,5 chevaux, soit un trail nativement taillé pour le marché A2.

Un modèle aperçu au printemps dernier sur des photos « volées » de la moto en phase de tests publiées par nos confrères de Motorrad.

Si cela nous avait permis de nous faire une idée plus précise des choix faits par la firme allemande concernant le développement du modèle de série de la moto, de nouvelles images, virtuelles celles-ci et issues des autorités britanniques nous donnent plus de détails sur la version définitive de cette F 450 GS.

Fabriqué en Inde par TVS, dans la même usine que la G 310 GS, le futur trail de moyenne cylindrée signé BMW sera également équipé d'un système de transmission automatique en option.

Parmi les modifications visibles entre le concept et la version de série on note la position de l'échappement, plus basse sur la version définitive. De nouvelles roues en alliage et à bâtons (19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière) remplacent les jantes à rayons du concept milanais.La bulle avant se fait également transparente, et réglable, alors que les pare-mains disparaissent du modèle standard. Au jeu des différences on note également que les carénages et protections de carters ont aussi été redessinés.

Les images confirment également la présence d'un écran TFT de 6,5 pouces, tandis que le poids annoncé reste proche de 175 kg.

Une nouvelle BMW F 450 GS que l'on devrait maintenant découvrir officiellement au plus tard sur le prochain salon EICMA de Milan.