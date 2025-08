La Suzuki GSX-R1000R, la moto électrique Honda, la Triumph Speed Twin 1200 RS by FCR et les Moto Guzzi V7 Sport et Suzuki DR-Z4SM à l'essai

À la Une cette semaine

La Suzuki GSX-R1000 est de retour dans le catalogue européen de la marque japonaise à la faveur d'une version 2025 enfin mise en conformité avec les dernières normes en vigueur en matière d'émissions comme de bruit (Euro5+). La sportive repose sur un quatre-cylindres de 999,8 cm3 revu qui développe jusqu'à 195 chevaux à 13 200 tr/min, pour un couple maxi de 110 Nm à 11 000 tr/min. Le modèle est proposé en trois combinaisons de coloris et reprend l'esprit des célèbres livrées GSX-R d'antan complétées de logos spéciaux célébrant le 40ème anniversaire de la famille GSX-R.

Honda vient d'annoncer la date officielle de présentation de la version finale de son EV Fun Concept dévoilé l'année dernière sur le salon de Milan. Le 2 septembre prochain nous découvrirons donc le premier modèle sportif électrique de la marque destiné à inaugurer une nouvelle ère technologique pour la firme japonaise. Une moto dont Honda nous partage les premières images en tenue de camouflage.

Concours international de préparations organisé par le constructeur, Triumph Originals met encore en compétition cinq motos venues d'autant de pays : Brésil, Italie, Thaïlande Royaume-Uni et France. En France c'est l'atelier FCR Original, basé à Chauvigny, dans la Vienne (86), qui a eu l'honneur de préparer une Speed Twin 1200 RS spécialement pour cet évènement. Baptisée "Hail to the Twin", la moto française rend hommage au moteur bicylindre parallèle de Triumph aujourd'hui décliné sur plusieurs modèles. Un travail d'équipe à saluer, et soutenir à travers un vote mérité.

En remplaçant le twin « 750 » de 744 cm3 par le 850 (de 853 cm³), Moto Guzzi a fortement augmenté l’attractivité de la gamme V7. La version Sport (bridable pour les permis A2) améliore encore le concept et le porte au sommet de la catégorie néo retro. Suffisant pour s'attribuer le titre de reine des néo-classiques ? La réponse avec l'essai complet sur Caradisiac Moto.

Suzuki écrit un nouveau chapitre de son histoire commerciale en sortant le successeur de sa DRZ-400, disparue du catalogue en 2007 faute d’homologation Euro 3. Cette nouvelle version supermotard de la DR-Z4 lancée l'année dernière et reposant sur un petit monocylindre de 398 cm³ (38 chevaux) est proposée à partir de 9 690 €. Est-elle à la hauteur de son tarif ?