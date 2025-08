Une Harley-Davidson moins chère prévue pour 2026

Et si le salut de Harley-Davidson passait par l'introduction de modèles plus accessibles au sein de sa gamme ?

La tentation de la marque américaine de diversifier son catalogue n'est pas nouvelle, en témoignent la LiveWire, la première moto électrique de la marque, ou même la Pan America 1250, des motos aux trajectoires et aux succès plus ou moins aléatoires.

Pourtant, Harley croit encore au potentiel de son logo apposé sur des modèles quelque peu « différents » de ce que la marque peut habituellement proposer.

Une stratégie impulsée par le P.-D.G. de Harley-Davidson, Jochen Zeitz, qui, sur la sortie, a pourtant confié récemment que la marque allait lancer en 2026 un nouveau modèle plus accessible.

Attendue à moins de 6 000 euros, la Sprint sera produite en Asie, et arrivera dans le courant de l'année prochaine pour positionner Harley sur un segment où la marque est encore relativement absente aujourd'hui, malgré une première tentative avec les X440 ou X350.

Une nouvelle famille de motos accessibles dans la gamme Harley-Davidson

Un second modèle, tout aussi accessible mais plus ancré dans la tradition Harley-Davidson (un cruiser est évoqué) accompagnera aussi la Sprint, dans le futur, sans que plus de détails n'aient été donnés pour le moment.

Un modèle d'entrée de gamme signé Harley-Davidson que de nombreux fans de la marque pourraient enfin plebisciter.

Le rêve Harley-Davidson va prochainement devenir plus accessible. Une stratégie de développement qui semble fonctionner pour Triumph, notamment, que souhaite visiblement également emprunter Harley-Davidson.

Un modèle que l'on devrait selon toute logique découvrir avant même la fin de cette année 2025.