Jochen Zeitz, l'homme qui a tenté de réinventer Harley-Davidson, passe le relais

Jochen Zeitz, l'actuel PDG de Harley-Davidson, prévoit de prendre sa retraite plus tard cette année, mettant fin à une ère de cinq ans à la tête du constructeur emblématique de motos. À 62 ans, Zeitz a transformé la direction de Harley-Davidson après avoir pris les rênes en 2020, mais son mandat a été marqué par une série de changements stratégiques, des défis économiques et une tentative d'adaptation à un marché en constante évolution.

Sous la direction de Zeitz, Harley-Davidson a opéré une rationalisation de ses gammes de modèles, une tentative d'élargissement vers de nouveaux segments comme l'enduro de voyage avec la 1250 Pan America, et une incursion dans le marché de l'électrique avec la LiveWire. Malheureusement, cette dernière initiative a rencontré un échec notable, marquée par une faible adoption du modèle et des retours décevants sur les scooters électriques et les vélos électriques.

Si la baisse des ventes ne peut pas être entièrement attribuée à Zeitz, elle a débuté bien avant lui, à la suite de la crise financière de 2008, et a culminé avec la démission rapide du PDG précédent, Matthew Levatich. Zeitz, ancien PDG de Puma, a pris le relais de manière intérimaire, se retrouvant à la tête de l'entreprise alors que celle-ci traversait une tempête économique mondiale. Son mandat a aussi coïncidé avec des crises économiques mondiales, comme la pandémie de COVID-19, et des tensions commerciales internationales, exacerbées par les guerres tarifaires entre les États-Unis et le reste du monde.

Jochen Zeitz se prépare à la retraite, mais laisse un héritage complexe à son successeur

Les conséquences de ces bouleversements économiques sont lourdes : les contre-tarifs imposés par l'UE et d'autres nations sur les motos américaines pourraient encore réduire les marges bénéficiaires de Harley-Davidson, rendant l'avenir incertain pour l'entreprise. Zeitz a accepté de rester en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé, mais étant donné l’instabilité de la situation, sa retraite pourrait bien être repoussée plusieurs fois.

Le futur PDG de Harley-Davidson hérite donc d'une mission complexe : non seulement redresser les ventes et moderniser l'image de la marque tout en préservant son héritage, mais aussi naviguer dans un environnement commercial mondial de plus en plus turbulent. Le défi sera de trouver un leader capable de continuer à évoluer tout en résolvant les nombreux problèmes laissés en suspens par ces dernières années de changements stratégiques.