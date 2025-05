La future petite BMW F 450 GS espionnée

Présenté à la surprise générale sur le stand BMW du salon EICMA de Milan en novembre dernier, le Concept F 450 GS se rapproche d'une présentation.

Du côté du constructeur allemand, on continue de travailler sur cette nouveauté qui devrait être officiellement dévoilée à la fin de cette année, pour une commercialisation espérée dès 2025.

« La BMW Concept F 450 GS porte l'ADN caractéristique de la famille GS », avait déclaré Alexander Buckan, responsable du design de BMW Motorrad. « Nous avons réussi à concevoir le Concept avec l'attrait dynamique et sportif de notre grande icône tout-terrain dans un gabarit particulièrement compact. »

Et force est de constater que les ultimes images du développement de la moto lui donnent raison.

Le trail allemand de moyenne cylindrée se rapproche encore un peu plus

À travers les photos publiées par nos confrères de Motorrad, on constate que la future GS A2, qui reposera sur un tout nouveau moteur bicylindre en ligne de 47,5 chevaux, se peaufine.

Au jeu des différences entre le concept et la version que nous avons sous les yeux, les jantes à rayons ont laissé la place à des jantes à bâtons (19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière). On peut également voir que la partie arrière de la moto a été revue, apportant plus de confort pour le passager et offre désormais la possibilité d'y installer des valises et un top-case, un équipement indispensable pour voyager.

Sur le plan du châssis, la future BMW F 450 GS sera équipée d'une fourche inversée entièrement réglable et d'un amortisseur asservi à la charge, s'inspirant de la technologie utilisée dans le domaine du rallye-raid et de l'enduro. Avec un poids annoncé proche des 175 kg, la BMW F 450 GS pourra aussi compter sur l'ABS PRO BMW Motorrad (sensible à l'angle d'inclinaison) et des modes de pilotage configurables par l'utilisateur. On retrouvera également la connectivité BMW embarquée et un écran TFT de 6,5 pouces.

Pour rappel, une version roadster (R), une sportive (RR) et une sport-touring (XR) devraient également arriver dans la gamme BMW un peu plus tard.