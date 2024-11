BMW bientôt à l'assaut du marché A2 avec quatre nouveaux modèles ?

Surprise du dernier salon EICMA de Milan, le concept BMW F 450 GS devrait bientôt arriver sur le marché.

Un trail de moyenne cylindrée qui repose sur une plateforme inédite animée par un moteur bicylindre en ligne entièrement nouveau. Un bloc conforme à la réglementation A2 sans bridage puisqu’il délivre 35 kW (47,5 chevaux) et fournit un couple maximal dès les bas régimes. Le Chinois Loncin (qui produit déjà la gamme F et les scooters BMW) et l’Indien TVS (qui fabrique la G 310) font figure de favoris pour produire ce nouveau moteur.

Et selon la presse allemande, notamment nos confrères de Motorradonline, cette future BMW F 450 GS ne restera pas seule au catalogue très longtemps, puisqu’elle devrait être l’aînée d’une nouvelle gamme de motos de moyennes cylindrées attendue dès 2026. Une famille qui viendrait ainsi s’insérer entre les gammes G 310 et F 900.

Une nouvelle gamme de motos A2 BMW

À en croire le média allemand, qui illustre son propos avec des visuels signés du designer Kar Lee, au moins trois nouveaux modèles de moyenne cylindrée devraient voir le jour d’ici 2026 : une F 450 R, une F 450 XR et une F 450 S. Soit de quoi occuper le terrain sur différents marchés à partir d’une base commune.

Une logique de plateforme de plus en plus utilisée par les différents constructeurs, notamment pour des raisons de réduction des coûts, de développement comme de SAV.