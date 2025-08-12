Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Un nouveau roadster Suzuki de moyenne cylindrée bientôt sur le marché ?

Après avoir présenté les nouvelles DR-Z4S et DR-Z4SM, Suzuki pourrait surprendre et dévoiler un roadster inédit : la GSX-4S. Une moto qui reposerait sur le même moteur désormais homologué Euro5+.

Avec les nouvelles DR-Z4S (enduro) et DR-Z4SM (supermotard), Suzuki dispose d'une nouvelle base pour développer une gamme inédite de moyenne cylindrée.

Reposant sur un moteur de 398 cm3 très largement revu, cette nouvelle DRZ 400 a reçu les dernières évolutions lui permettant de revendiquer robustesse, intervalle de révision d’une moto de route et performances améliorées dans les bas et mi-régimes. L’admission d’air, l’échappement, les soupapes d’admission, en titane, et d’échappement refroidies au sodium, les profils de came, la forme de la culasse et du piston, le double allumage et nous en passons sont désormais en mesure de garantir un passage aisé à Euro5 +. Les accélérations se veulent améliorées, tandis que l’on bénéficie du démarrage assisté Easy Start System. On retrouve également un embrayage assisté, un ride by wire et l’injection électronique.
Autant dire que la base est solide.

Un nouveau roadster de 400 cm3 chez Suzuki ?

À tel point que Suzuki pourrait décider de s'en servir pour développer une nouvelle gamme de moyenne cylindrée, en l'inaugurant avec un roadster que l'on peut imaginer se nommer GSX-4S et qui développerait une quarantaine de chevaux. Un modèle parfait pour la catégorie A2.

De quoi offrir à sa clientèle des motos inédites afin de concurrencer les Honda CB500 Hornet ou Kawasaki Z500.

Une hypothèse suggérée par nos confrères allemands de Motorrad et qui n'aurait en effet rien de farfelu au regard de ce que propose déjà la concurrence sur ce marché des roadsters mid-size.

