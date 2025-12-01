Des prix en baisse pour les motos et scooters Suzuki

Une fois n’est pas coutume, les nouveaux tarifs d’un constructeur historique ne sont pas revus à la hausse.

Du côté de Suzuki, la baisse constatée des tarifs en vigueur dans les concessions à partir de ce lundi 1er décembre est même quasi générale.

Du côté des trails, le vaisseau amiral de la gamme Suzuki, la V-Strom 1050DE 2025 s’affiche désormais sous la barre des 15 000 € avec une baisse de 1 300 €, soit 14 999 € au lieu de 16 299 €. La V-Strom 1050SE 2026, la version plus routière du maxi-trail Suzuki profite d’une baisse de 1 100 €, pour être désormais proposée à 14 599 €. Même chose pour les V-Strom équipée du twin parallèle de 776 cm3, puisque la 800 Dual Explorer bénéficie de 500 € de baisse, soit un prix de vente de 11 299 €, quand la V-Strom 800SE 2026, la version Sport Explorer, est elle à 10 299 €, soit une baisse de 400 €.

La baisse se constate aussi sur les routières Suzuki. La GSX-1000GT 2026 redescend elle aussi sous les 15 000 € en perdant 200 €, ce qui la place à 14 999 €. La GSX-S950 2026 perd 500 € et se positionne désormais à 10 499 €.

Pour ce qui est des scooters 125 cm3, toute la gamme de Suzuki profite de la même baisse de 400 €, ce qui place le Burgman 125 2026 à 2 599 €, les Avenis 125 2026 et Address 125 2026 à 2 399 €.

Des prix en baisse et des promos chez Suzuki

La marque japonaise a également décidé de maintenir les « Offres du S » jusqu’à la fin de l’année.

La V-Strom 800DE 2025 est disponible à partir de 10 999 € (au lieu de 11 799 €), la V-Strom 800SE 2025 à partir de 9 999 € (au lieu de 10 699 €). La Suzuki GSX-S1000GX 2025 est affichée à partir de 16 299 € (au lieu de 18 099 €), la GSX-S1000GT 2025 à partir de 14 299 € (au lieu de 15 199 €), la GSX-S1000 2025 à partir de 13 199 € (au lieu de 13 599 €), la GSX-S950 2025 à partir de 9 999 € (au lieu de 10 999 €).

Les nouveautés profitent également de ces offres promos avec la GSX-8T 2026 à partir de 9 999 € (au lieu de 10 899 €), la GSX-8TT 2026 à partir de 10 699 € (au lieu de 11 599 € TTC), la GSX-8S 2025 à partir de 7 999 € (au lieu de 9 299 €), et même les DR-Z4S et DR-Z4SM 2026 affichées à partir de 8 999 € (au lieu de 9 699 €).

Enfin, de nouvelles offres de financements voient également le jour : le roadster GSX-8S est accessible à partir de 69 €/mois sur 37 mois après apport de 20 %, la GSX-8T à partir de 99 €/mois sur 37 mois après apport de 20 %, la GSX-8TT à partir de 109 €/mois sur 37 mois après apport de 20 %, et les DR-Z4S et 4SM à partir de 118 €/mois sur 37 mois après apport de 20 %.

Ces offres et les nouveaux tarifs sont valables chez tous les concessionnaires Suzuki, dans la limite des stocks neufs disponibles. Pour rappel, les motos et scooters Suzuki immatriculés depuis le 1er janvier 2024 bénéficient maintenant d’une garantie de cinq ans.