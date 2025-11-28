La marque française Pink présente son nouveau scooter électrique compact

C’est le dernier né de la gamme de scooters électriques de la marque française Pink Mobility.

Celle qui fait désormais partie des acteurs importants du marché de la mobilité électrique hexagonale dévoile à présent l’équivalent compact de son Fly, dont la phase 3 a été lancée cet été.

Le Pink Blast repose sur un moteur développant jusqu’à 11 kW de puissance en pic (6 kW en nominal) signé QS Motor, et assurant le 0 à 50 km/h en seulement 3,35 secondes. Il dispose de trois modes de conduite : Eco (limité à 75 km/h), Confort (limité à 95 km/h) et Sport (130 km/h) ainsi que d’une marche arrière.

Un maxi-scooter compact pour Pink

Le Blast inaugure également une nouvelle génération de maxi-scooter électrique doté de batteries amovibles avec un double pack de 3,35 Wh, soit 6,7 kWh, embarqué, composé de cellules Lithium NMC. Il est muni d’une prise Type 2, qui offre l’accès à un très large réseau de bornes publiques pour une recharge en deux heures de 20 % à 80 %. Un chargeur externe amovible de 10A est disponible en option pour charger chacune des deux batteries de 18 kg, en à peine 3 heures de 20 à 80 %.

Le Pink Blast offre une vitesse max de 130 km/h et jusqu’à 150 km d’autonomie en mode Éco. Il dispose également d’un système de freinage ABS, d’un contrôle de traction, d’un double port USB-C et A et d’une caméra avant embarquée.

Celle-ci est capable d’enregistrer automatiquement les trajets sur une carte microSD 64 Go et de générer un rapport de collision en cas d’incident. Les capteurs de pression des pneus, avec affichage en temps réel sur l’écran, complètent la dotation, tout comme l’écran TFT tactile de 7,8 pouces.

Les haut-parleurs intégrés diffusent les instructions de navigation et les communications vocales. Sous la selle, le compartiment de rangement peut accueillir un casque jet.

Le Pink Blast sera disponible en concession à partir de janvier 2026 avec un prix de lancement fixé à 5 490 €, au lieu de 5 890 €. Plusieurs accessoires sont aussi disponibles : une bulle haute, le chargeur externe de 10A, une jupe de protection, un support de téléphone, un top-case de 50 litres ou encore des pneus Michelin.