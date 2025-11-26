Il n’est jamais trop tard pour passer son permis moto

Il a suffi d’une étincelle pour allumer la flamme.

Lorsque sa fille lui a annoncé son intention de passer son permis moto, Linda Pilbeam, une retraitée britannique de 71 ans, a décidé elle aussi de franchir le pas.

Après avoir rêvé pendant de nombreuses années d’enfourcher une moto, Linda n’a pas tardé à concrétiser son ambition en s’inscrivant dans une moto-école près de chez elle.

Passé les doutes : « qu’est-ce que je fais ici, entourée de personnes qui pourraient être ma petite-fille ? », et les premières difficultés, la détermination de Linda à obtenir le précieux sésame a pris le dessus.

Et quand on lui demandait pourquoi elle se lançait dans ce défi à son âge, Linda répondait invariablement : « Pourquoi ? Pour moi. »

Une détermination à toute épreuve pour cette grand-mère de 71 ans

Les formateurs de la moto-école choisie par Linda ont ainsi pris le temps et adapté à la fois la méthode avec des séances plus courtes, mais aussi la machine, une Kawasaki Z650 rabaissée spécialement pour Linda.

Onze mois après ses débuts sur une moto, la Britannique de 71 ans a obtenu le droit de piloter sa moto sur les routes.

Un exemple qui a même inspiré sa petite-fille, qui a également décidé de suivre les pas de sa mère et de sa grand-mère en se lançant dans l’aventure du permis moto.

Trois générations animées par une même passion, et un même message : le plus difficile n’est pas de passer le permis, mais d’oser se lancer dans l’aventure.