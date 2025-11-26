La nouvelle Royal Enfield Continental GT 750 entre en piste !

Cela fait de nombreux mois que l’augmentation de cylindrée du twin qui équipe la gamme 650 de Royal Enfield est évoquée.

La marque indienne vient de franchir une étape cruciale, en dévoilant pour la première fois la nouvelle version racing de la future Continental GT à l’occasion de l’un des événements moto les plus importants du pays, Motoverse, qui s’est tenu il y a quelques jours à Goa.

La moto, baptisée GT-R 750, sera la star de la coupe de marque actuellement baptisée GT 650 Cup, et qui devrait donc évoluer en conséquence en GT 750 Cup.

Plus que la moto alignée en course, on découvre donc pour la première fois le modèle qui est donc appelé à remplacer prochainement l’actuelle Continental GT 650. Selon les informations venues d’Inde, la Continental GT 750 devrait être proposée en deux versions distinctes.

L’une serait très proche de la version course, avec un carénage avant et des demi-guidons bas, tandis que l’autre s’inspirerait de l’actuelle Continental GT 650. Toutes deux seraient propulsées par le bicylindre parallèle de 750 cm³, développant environ 55 chevaux et offrant 60 Nm de couple maximal.

Un premier aperçu de la future Royal Enfield Continental GT 750

Alors que le modèle de série final n’est pas attendu avant plusieurs mois, on peut déjà noter l’adoption de feux LED et de deux disques de freins à l’avant, mais aussi d’un tableau de bord composé de deux cadrans analogiques et d’un écran LCD affichant les informations complémentaires.

Pour la partie-cycle, on retrouve une fourche Showa classique à l’avant et deux amortisseurs latéraux à l’arrière, tandis que le cadre reste composé de tubes en acier.