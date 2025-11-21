Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Royal Enfield

Après la Chine, c’est l’Inde qui veut conquérir l’Europe

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Alors que la Chine s’installe petit à petit sur le marché moto européen, un autre géant mondial cible le Vieux Continent pour se développer à l’international : l’Inde. Avec comme têtes d’affiche Royal Enfield, Hero, Bajaj, TVS, l’Inde a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Après la Chine, c’est l’Inde qui veut conquérir l’Europe

Autrefois limités à produire pour les autres, les constructeurs chinois ont décidé depuis quelques années déjà de se lancer à l’assaut du marché moto européen pour leur propre compte.

Avec des marques comme CFMoto, Voge, Zontes ou plus récemment QJMotor, les constructeurs chinois se sont attelés à développer des réseaux de distribution européens pour écouler les modèles toujours plus nombreux de leurs catalogues.

Avec la Chine, un autre géant a dans sa ligne de mire le marché européen, l’Inde.

Deux mastodontes mondiaux, deux stratégies.

Avec des marques déjà bien établies, portées par des poids lourds comme Royal Enfield, TVS, Hero ou Bajaj, les Indiens ont un savoir-faire, des infrastructures de production et de distribution.

Contrairement aux marques chinoises, les indiennes ont pour la plupart une histoire et un vécu sur le marché moto.
Voilà de quoi rassurer les clients européens au moment d’investir dans un modèle venu d’Asie.

Un pedigree rassurant pour les marques indiennes

Si les stratégies diffèrent, on note toutefois un point commun assez significatif. Les Chinois et les Indiens misent tous les deux sur des marques européennes en difficulté.

Avec une industrie moto européenne pour le moins vacillante, les géants indiens se sont servis. KTM, Husqvarna et GasGas pour Bajaj, Norton pour TVS, Peugeot et BSA pour Mahindra.

Et cela sans compter sur les ambitions européennes de Hero, un constructeur créé en 1984 en partie par Honda. La success-story a été fulgurante pour celui qui est aujourd’hui le premier constructeur mondial en termes de production de deux-roues motorisés et représente à lui seul 30 % des ventes sur son marché domestique.

Plus discrets dans leur approche que leurs homologues chinois qui cherchent à inonder le marché, les Indiens disposent d’une expérience autrement plus solide.

Pendant des années en Europe, l’Inde de la moto se résumait à Royal Enfield. Il faut désormais compter sur les géants indiens que sont Bajaj, TVS, Hero ou Mahindra.

L’Inde est aujourd’hui le premier pays pour la production de motos. Nul doute qu’il y en aura donc assez pour remplir les concessions jusqu’en Europe.

L’Inde est bien décidée à obtenir sa part du gâteau que représente le marché européen. Et pour une fois, Européens et Chinois sont dans le même bateau.

