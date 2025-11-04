Royal Enfield continue de développer sa gamme électrique avec un scrambler au salon de Milan

Chez Royal Enfield, les motos électriques, c'est l'affaire de la marque Flying Flea. L'an passé, ici même, le constructeur indien avait lancé la C6, une sorte de roadster new age. Un an plus tard, rebelote avec un nouveau modèle : la S6, qui est un scrambler.

Ce nouveau modèle en reprend tous les codes de la catégorie avec une hauteur de selle importante, une assise biplace monobloc, une fourche inversée et ses capacités de Scrambler sont assurées par une fourche inversée, une transmission par chaîne et des roues de 19 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière.

Le bloc instrumentation commun avec la C6 est particulièrement simple puisqu'il se compose d'écran circulaire très simple, mais il recèle de très nombreuses fonctions. Ainsi, en l'absence de clé, la moto se déverrouille en tapant un code pin sur l'écran.

Une fois cela fait, les informations sont nombreuses avec cinq modes de conduite et dont personnalisable permettant de régler selon votre bon vouloir la plupart des caractéristiques de la moto (puissance, couple, régénération). En parlant de cette dernière, deux niveaux seront proposés et elle s'effectuera à la décélération, mais également au freinage. La principale particularité réside dans les flancs qui peuvent être constitués d'écrans pour diffuser des messages. À noter aussi le rangement sur la partie supérieure pouvant accueillir un téléphone. Par ailleurs, la moto est équipée d'un bouton d'assistance vocale. Accessible via le smartphone du conducteur pendant la conduite, cette fonction permet d'utiliser des commandes vocales simples pour lancer la navigation ou écouter de la musique. Une fonction peu répondue encore dans le monde de la moto.

Malheureusement, Royal Enfield est relativement avare en informations techniques puisque les données les plus importantes pour une électrique, à savoir la puissance moteur, la capacité de la batterie implantée entre les jambes du conducteur, et surtout l'autonomie sont toujours inconnues. Mystère donc.

Il faudra également patienter pour la commercialisation. Honneur tout d'abord à la C6 qui arrivera dans les concessions au printemps prochain. La S6 arrivera ultérieurement, probablement en fin d'année.