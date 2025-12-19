Les motos coûtent de plus en plus cher, pourtant elles n’impactent pas toutes le budget des motards de la même façon

Considérés comme un produit de luxe par certains, et donc comme un bien dont peut se passer au quotidien, autrement dit, quelque chose de superflu, les motos et scooters sont paradoxalement de plus en plus chers. Un constat que l’on peut associer à l’inflation générale, mais aussi au fait qu’elles sont de plus en plus technologiques, et donc onéreuses à fabriquer.

Malgré un postulat de base qui ressemble à une porte grande ouverte que l’on tente d’enfoncer, il est intéressant de constater que l’acte d’achat d’une moto n’impacte pourtant pas de la même façon le portefeuille des motards selon les pays.

L’analyse comparative se base sur les données de vente de motos neuves sans distinction de marques des principaux marchés mondiaux, avec plus de vingt pays et régions clés comme référence.

L’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord arrivent en tête du classement avec des prix moyens très similaires. Dans les deux cas, l’achat d’une moto neuve représente, en moyenne, une dépense d’environ 11 300 € à 11 500 €. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard puisque sur ces marchés on retrouve de nombreuses motos de moyennes et grosses cylindrées. Les coûts de main-d’œuvre, les taxes, les exigences d’homologation et les marges des constructeurs font aussi grimper les prix.

Les motos sont les plus chères quand elles sont associées au plaisir

En Amérique latine, où le prix moyen d’une moto avoisine les 2 900 €, près de la moitié du marché est composée de motos de 125 à 250 cm³, à vocation principalement utilitaire. Les motos de plus grosse cylindrée restent minoritaires et sont souvent pénalisées par des taxes d’importation élevées ou l’obligation d’un assemblage local.

On trouve ensuite les pays d’Asie du Sud-Est regroupés au sein de l’ASEAN (notamment les plus gros marchés que sont Indonésie, Thaïlande, Malaisie ou encore Philippines et Cambodge). Dans ces pays, le prix moyen d’une moto neuve dépasse à peine 2 100 €. Une fois de plus, la prédominance des petites cylindrées est un facteur-clé : les modèles de 150 à 200 cm³ représentent près de la moitié du marché, et les motos sont souvent perçues comme un moyen de transport quotidien, et non comme un loisir.

À l’exact opposé de l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord, l’Inde ferme la marche, et de loin. Le prix moyen d’une moto neuve y est d’environ 1 050 €, dans un pays où le salaire mensuel moyen tourne autour de 330 €, avec un marché qui est largement dominé par les motos de moins de 180 cm³ (plus des deux tiers des ventes).

Si l’on fait la moyenne pour toutes ces régions, le prix moyen d’une moto neuve dans le monde est d’environ 5 800 €. Un chiffre qui, en Europe, correspond approximativement au prix d’une moto de milieu de gamme, mais qui reste totalement inaccessible pour la plupart des acheteurs en Asie ou en Amérique latine.

Objet de passion ou moyen de transport quotidien, la moto n’a pas la même signification et ne répond pas aux mêmes besoins selon les endroits du monde, une différence qui se reflète dans les tarifs auxquels elles sont vendues aux consommateurs.