ActualitE

Enchères : plus de 80 motos à Sainte Geneviève-des-Bois le 5 février

Jean Jacques Cholot

Ce jeudi 5 février, Alcopa vous convie pour une nouvelle vente à Sainte Geneviève-des-Bois. Au programme, un peu plus de 80 machines seront dispersées à partir de 10 heures.

Alcopa organise tous les mois une vente aux enchères multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours) depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois. Quatre-vingt-deux machines seront proposées à partir de 10 heures en présentiel ou via internet (sites Alcopa ou interencheres.com).

 

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 ou pour leurs équivalents en électrique, les frais sont fixes et ils s’élèvent à 320 euros. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 80 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 80 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

 

Trois roues et électriques

Dans la catégorie des véhicules électriques, ce scooter Vespa Elettrica 70, immatriculé mi-décembre 2025, est neuf (2 kilomètres). L’estimation est annoncée à 3 000 euros sans les frais, soit la moitié du tarif en concessions.

Piaggio Vespa Electrica 70 2025 (lot n° 1)
Piaggio Vespa Elettrica 70 2025 (lot n° 1)

 

Autre machine électrique, mais dans ce cas précis réservée aux professionnels, cette Zero Motorcycles S ZF 14.4 de 2022 qui n’a que 10 194 kilomètres. Des problèmes électriques sous réserve d’autres pannes sont annoncés. L’estimation est donc fixée à 1 500 euros.

Zero Motorcycles S ZF14 (lot n° 100)
Zero Motorcycles S ZF14 (lot n° 100)

 

Pour un scooter trois roues, vous avez ce Piaggio MP3 HPE 400  cm3 de 2024 avec un peu moins de 4 000 kilomètres. Il est estimé à 5 700 euros. Sinon, vous pouvez opter pour un Peugeot Metropolis 400 SW (lot n° 36) de 2023 avec un peu moins de 1 700 kilomètres qui attend un minimum de 4 900 euros.

Piaggio MP3 HPE 400 2024 (lot n° 2)
Piaggio MP3 HPE 400 2024 (lot n° 2)

 

Toujours sur trois roues, ce side-car Changjiang Dynasty 650 cm3 de 2024 vient de passer le cap des 4 000 kilomètres. Avec sa vignette crit’air 1 (ça va devenir collector…), l’estimation est à 5 500 euros.

Side-Car Chang Jiang Dynasty 650 2024 (lot n° 49)
Side-Car Changjiang Dynasty 650 2024 (lot n° 49)

 

Rendez-vous page suivante pour découvrir les motos de la vente.

