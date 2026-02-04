Le circuit de Misano comme terrain de jeu pour les sportives Yamaha et les pilotes officiels de la marque

Pour Yamaha, l’objectif de son programme Racing Experience est clair : transformer ses clients en pilotes officiels le temps d’un week-end.

Le casting annoncé pour cette édition 2026, qui se tiendra les 18 et 19 juin sur le tracé du mythique Misano World Circuit Marco Simoncelli a de quoi donner l’eau à la bouche. Vous ne partagerez pas seulement la piste avec des moniteurs, mais aussi avec les acteurs actuels du WorldSBK et de l’Endurance engagés par la firme nippone : Andrea Locatelli et Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), ainsi que Remy Gardner pour le championnat du monde Superbike, le champion du monde 2025 Supersport, Stefano Manzi, ou encore le trio d’Endurance du Yamalube YART : Fritz, Hanika et Mercado.

Des sportives Yamaha modernes et anciennes et des invités prestigieux seront en piste

Le Yamaha Racing Heritage Club sera aussi de la partie, avec comme ambassadeurs de luxe quelques-unes des légendes du MotoGP : Giacomo Agostini, Carlos Lavado ou Luca Cadalora.

De nombreuses stars et invités VIP sont attendus, les éditions précédentes ayant notamment accueilli Valentino Rossi et Toprak Razgatlıoğlu, aujourd'hui pilote Yamaha en MotoGP. D’autres annonces devraient suivre de la part de Yamaha dans les prochaines semaines.

Attention, les places sont limitées. L’événement est strictement réservé aux propriétaires de modèles R-Series : R1M, R1, R9, R7 et R6 (versions route et GYTR). Les inscriptions sont ouvertes selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».