Le circuit de Misano comme terrain de jeu pour les sportives Yamaha et les pilotes officiels de la marque
Avis aux possesseurs de sportives frappées des trois diapasons : le Yamaha Racing Experience reprend ses quartiers les 18 et 19 juin prochains sur le circuit de Misano. Au programme : deux jours de roulages aux côtés des pilotes qui font briller Yamaha en compétition.
Pour Yamaha, l’objectif de son programme Racing Experience est clair : transformer ses clients en pilotes officiels le temps d’un week-end.
Le casting annoncé pour cette édition 2026, qui se tiendra les 18 et 19 juin sur le tracé du mythique Misano World Circuit Marco Simoncelli a de quoi donner l’eau à la bouche. Vous ne partagerez pas seulement la piste avec des moniteurs, mais aussi avec les acteurs actuels du WorldSBK et de l’Endurance engagés par la firme nippone : Andrea Locatelli et Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), ainsi que Remy Gardner pour le championnat du monde Superbike, le champion du monde 2025 Supersport, Stefano Manzi, ou encore le trio d’Endurance du Yamalube YART : Fritz, Hanika et Mercado.
Des sportives Yamaha modernes et anciennes et des invités prestigieux seront en piste
Le Yamaha Racing Heritage Club sera aussi de la partie, avec comme ambassadeurs de luxe quelques-unes des légendes du MotoGP : Giacomo Agostini, Carlos Lavado ou Luca Cadalora.
De nombreuses stars et invités VIP sont attendus, les éditions précédentes ayant notamment accueilli Valentino Rossi et Toprak Razgatlıoğlu, aujourd'hui pilote Yamaha en MotoGP. D’autres annonces devraient suivre de la part de Yamaha dans les prochaines semaines.
Attention, les places sont limitées. L’événement est strictement réservé aux propriétaires de modèles R-Series : R1M, R1, R9, R7 et R6 (versions route et GYTR). Les inscriptions sont ouvertes selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération