La Yamaha R7 repart à l’assaut du FSBK en 2026 avec une seconde saison du « Yamaha Challenge 700 »

L’idée de Yamaha est limpide : proposer une compétition accessible, mais techniquement structurée. Dans un marché du Supersport en pleine mutation, la Yamaha R7 et son bicylindre CP2 de 689 cm³ s'imposent comme l’outil parfait pour révéler les talents de demain.

Accessible dès 15 ans, le Yamaha Challenge 700 propose trois classements distincts : Scratch pour les pilotes âgés de 15 à 77 ans, Espoir pour les jeunes pilotes de 15 à 19 ans et Féminin pour les pilotes féminines.

Avec un exemple à suivre : celui de Line Vieillard. Lauréate de la catégorie Féminine en 2025 (et brillante membre du Top 10 Scratch), la Française accède cette année au WorldWCR (Championnat du monde féminin également disputé au guidon de Yamaha R7). Elle y rejoint Lucie Boudesseul et Emily Bondi, prouvant que le passage par la case R7 en France peut mener tout droit aux grilles de départ internationales.

Du FSBK au championnat du monde

Côté récompenses, Yamaha ne fait pas les choses à moitié. Le grand vainqueur du Scratch repartira avec une Yamaha R9 standard toute neuve et une dotation de pneus Michelin pour monter en catégorie SSP600 Nouvelle Génération l’année suivante. Pour les autres, des milliers d’euros en bons d’achat d’accessoires sont à gagner, avec un système de cumul particulièrement motivant pour les jeunes pilotes féminines.

La saison débutera en avril sur le mythique circuit Bugatti avant de parcourir les plus belles pistes de l’Hexagone :