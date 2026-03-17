Arrivée sur le marché des sportives de moyenne cylindrée, la Triumph Daytona 660 profite d’une mise à jour à l’occasion de l’arrivée de son millésime 206.

Mécaniquement, on retrouve le moteur trois cylindres 660 cm³ partagé avec le roadster Trident 660 et la Tiger 660 Sport. Un bloc qui offre 95 chevaux à 11 250 tr/min et 69 Nm de couple à 8 250 tr/min, ainsi qu’une zone rouge à 12 650 tr/min. Un kit de bridage à 35 kW est disponible en option.

Nouveauté de 2026, ce moteur est complété par le système Triumph Shift Assist, désormais de série. Il est associé à un embrayage à glissement et assistance qui allège l’effort sur le levier.

Trois modes de conduite sont aussi disponibles : Sport, Route et Pluie, afin d’adapter les performances de la moto aux conditions.

Mais LA grosse nouveauté de ce millésime 2026 est l’adoption d’une nouvelle fourche inversée Showa de 41 mm à gros pistons et à fonctions séparées, réglables en compression et en détente. Associée à une suspension arrière Showa dotée d’un réglage de la pré-charge pour des changements de réglage rapides, cet ensemble offre la conduite la plus sportive que la 660 ait jamais proposée.

La hauteur de selle reste accessible à 810 mm, et une selle basse disponible en option la ramène à 785 mm. La position de conduite sportive est obtenue grâce à des guidons bracelets placés au-dessus du té supérieur et à des repose-pieds bien espacés.

Enfin, pour 2026 la Daytona 660 est équipée de pneus Metzeler M9RR Supersport, montés sur des jantes légères en aluminium moulé de 17 pouces à cinq branches.

Un style et des performances affirmés pour la Triumph Daytona 660 2026

Le freinage reste assuré par des étriers radiaux Triumph à quatre pistons avec deux disques avant de 310 mm et des durites de freins tressées, complétés par un système ABS Continental.

Pour 2026, la Daytona 660 (201 kg tous pleins faits) se pare de trois nouvelles combinaisons de couleurs. La couleur Sapphire Black (nouveauté 2026) est de série. Pour apporter une touche de couleur, la Daytona 660 propose également deux options de coloris haut de gamme. La première est une combinaison d’Aluminium Silver et de Sapphire Black avec des détails Diablo Red, et la seconde, combine le jaune Cosmic et le noir Sapphire et est également rehaussée de touches Diablo Red.

Plus de trente accessoires d’origine sont aussi disponibles au catalogue pour personnaliser la moto en termes de protection, de confort, de technologie et de style : un protège-réservoir en caoutchouc ou une housse de moto, une prise de recharge USB, des poignées chauffantes, un dosseret de selle de couleur assortie, des détails usinés dans la masse, des clignotants LED à défilement ou encore des bobines de béquille de paddock.

La nouvelle Triumph Daytona 660 est disponible à partir de 9 995 € et arrivera chez les concessionnaires Triumph dans quelques semaines seulement, dès d’avril.