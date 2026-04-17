Créé en 2012 par Sébastien Guillemot, ancien pilote de dragster moto et véritable passionné de deux-roues, FCR Original est aujourd’hui une référence reconnue dans le monde de la customisation.

Spécialiste des modèles Triumph et BMW, l’atelier basé à Chauvigny, près de Poitiers (86) vient de présenter sa dernière création, la Triumph Bespoke #1. Une préparation qui repose sur une base de Triumph Speed Twin 900 de 2022 à laquelle l’équipe de FCR a greffé des équipements et accessoires haut de gamme afin de sublimer le côté rétro de la moto.

Avec la Bespoke, FCR Original propose ainsi une nouvelle interprétation du néo-rétro contemporain. L’objectif n’était pas de transformer radicalement la moto, elle conserve d’ailleurs une mécanique identique au modèle de base mais d’en sublimer les lignes et d’en affiner les proportions.

Selon l’atelier : « le travail s’est concentré sur la pureté visuelle, l’équilibre des matières et la cohérence des finitions. Chrome, poli miroir, kaki satiné et noir profond dialoguent pour créer une silhouette statutaire, raffinée et intemporelle. »

Les modifications apportées sont très nombreuses, de la peinture exclusivement réalisée au sein de l’atelier à l’ajout de pièces haut de gamme et exclusives : boucle arrière et selle sur mesure, cadre nickelé, jantes à rayons chromées, garde-boue avant poli, amortisseur arrière Shock Factory 2Win Full Black, échappement, sabot moteur, support de phare, repose-pieds et grille de radiateur FCR, caches moteur et admission revus, pontets noirs, guidon large chromé, maîtres-cylindres gris métal, comodos et rétroviseurs Motogadget…

La liste des modifications esthétiques est très large, et donc complétée par une finition mixant le chrome, le kaki satiné et des finitions noires pour créer du contraste.

Un nouveau bel exemple du savoir-faire de FCR Original pour créer des motos uniques.