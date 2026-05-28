Pour partir à la chasse au record, il faut s’équiper en circonstance.

Lancée par une équipe d’ingénieurs aguerris à la Formule 1, la Greyhound LSR ressemble bien plus à une fusée qu’à la dernière sportive à la mode.

Aux manettes de ce projet, on retrouve notamment Alaster Gibson, qui a officié comme chef mécanicien pour des écuries de pointe comme Benetton, BAR ou encore Honda Grand Prix. Autant dire que le monsieur sait comment on gère les flux d’air et les forces centrifuges à haute dose.

Et ça tombe bien puisque la « moto » a pour unique but de pulvériser la barre mythique des 640 km/h (400 mph) afin de s’attribuer le record absolu de vitesse pour une moto.

Ce record a été établi le 25 septembre 2010 par le pilote américain Rocky Robinson sur les célèbres plaines de sel de Bonneville Salt Flats, dans l’Utah (États-Unis).

Objectif fou mais tout ce qu’il y a de plus sérieux

À ces vitesses-là, le moteur (un twin de 1 300 cm3 turbo-compressé) ne fait pas tout : c’est l’aérodynamique qui dicte sa loi. Maintenir une moto stable lorsque le compteur flirte avec des vitesses d’avion de ligne relève de l’exploit.

Pour l’instant, le projet est encore en phase de développement. Il lui reste de nombreuses validations techniques et essais dynamiques à effectuer avant de voir l’engin poser ses deux roues sur un lac salé. Restera ensuite un ultime défi : trouver le pilote assez fou pour se lancer à l’assaut de ce record ultime de vitesse à moto.