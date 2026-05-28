Sena, le géant coréen du concept de l’intercom, vient de jeter un sacré pavé dans la mare des casques Aventure.

Récemment arrivé sur le marché des casques avec le Phantom, un intégral, l’équipementier Sena vient de dévoiler sa dernière nouveauté : l’Outlander.

Un casque haut de gamme pour un usage trail et route entièrement pensé, dessiné et fabriqué en interne autour de la connectivité, le savoir-faire initial de la marque.

L’Outlander intègre donc deux technologies majeures, le Mesh Intercom 3.0, pour les échanges en groupe jusqu’à 2 km de distance et le Wave Intercom, un système qui passe par le réseau cellulaire pour offrir une portée illimitée, peu importe la distance qui vous sépare de vos compagnons de roulage. Le tout avec une autonomie record de 20 heures en conversation.

Sena a aussi conçu l’intérieur de sa coque avec des mousses revêtues de tissu COOLMAX. L’objectif ? Évacuer la transpiration pour garder la tête au frais et au sec. En revanche, pas de système de réduction de bruit ANC pour l'instant comme sur le Phantom.

L’Outlander (environ 1 720 gr pour une taille M) adopte également un panneau à quatre boutons avec joystick central, ainsi que des boutons dédiés au Mesh et au Wave Intercom pour une utilisation facilitée, même avec des gants. Cet usage simplifié se retrouve aussi à travers une visière qui se retire sans outil, grâce à des vis manuelles, et un écran démontable rapidement, même lorsque la visière est en place. L’Outlander est en outre compatible Pinlock et peut être utilisé avec des lunettes tout terrain une fois l’écran retiré.

Sena propose une coque en fibre de verre composite associée à un calottin EPS multidensité, le tout répondant évidemment à la dernière norme ECE 22.06.

La petite touche « tech » de la marque se niche également dans la visibilité active : le casque intègre des feux à l’avant ainsi qu’un feu arrière doté d’un accéléromètre. En cas de freinage d’urgence, le feu de position arrière se met alors à flasher pour alerter les véhicules qui suivent de ce ralentissement soudain.

Disponible en deux coloris, noir mat et blanc brillant, le Sena Outlander est commercialisé 549 euros chez les revendeurs habituels de la marque.