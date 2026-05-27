Dans le paysage de la Formule 1, Ross Brawn fait figure de légende.

Durant plus de quatre décennies, le Britannique a imposé sa patte, tantôt directeur technique chez Benetton ou Ferrari, directeur d’équipe chez Honda, Mercedes, ou même patron de sa propre structure, Brawn GP. De 2017 à 2022, il a aussi occupé le poste de directeur général des sports mécaniques et de directeur technique à la Formula One Management avant de partir en retraite.

Une brillante carrière durant laquelle il a entassé les trophées et les titres : 22 titres mondiaux, 11 championnats constructeurs et autant de championnats pilotes.

Après quelques années de repos, Ross Brawn va sortir de sa retraite pour retrouver les paddocks. Et pas ceux de sa vénérée F1.

À la surprise générale, c’est le team de MotoGP, Pramac, aujourd’hui motorisé par Yamaha, qui a décroché le gros lot. L’équipe a annoncé que Ross Brawn avait rejoint son conseil d’administration. Le Britannique va y endosser un rôle de conseiller stratégique auprès du Team Principal, Paolo Campinoti, pour apporter son (énorme) expérience acquise au plus haut niveau en sports mécaniques.

Un nouvel acteur majeur de la F1 rejoint le MotoGP

Un retour qui enthousiasme déjà Ross Brawn : « Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration de Pramac Racing Limited à un poste non exécutif. Les sports mécaniques ont toujours été une affaire de personnes, de travail d’équipe et d’amélioration continue, et je me réjouis de soutenir Paolo et l’équipe et d’apporter ma contribution là où mon expérience pourra être utile. Pramac a bâti une organisation impressionnante dotée d’un esprit et d’une ambition solides, et je suis enthousiaste à l’idée de faire partie de son avenir. »

Espérons que cela profitera à un team empêtré dans les difficultés de Yamaha pour développer une moto enfin compétitive.