Avec son concours de customisation « Triumph Originals » le constructeur anglais donne carte blanche à ses filiales internationales pour réinterpréter l’un des modèles les plus inoniques de sa gamme : le Scrambler et ses déclinaisons actuelles : Scrambler 400 X et XC, Scrambler 900 ou Scrambler 1200 X et XE.

Baptisée « Time Capsule », cette édition 2026 impose aux participants de s’inspirer d’une époque marquante de l’histoire de ce modèle de légende, tout en y injectant le savoir-faire et la modernité d’aujourd’hui.

Sept équipes internationales sont en compétition : le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Espagne, la France, l’Italie, la Chine et le Canada, et ont déjà commencé à se pencher sur la préparation du modèle.

Chaque filiale nationale de Triumph s’est associée à un atelier de customisation de son choix pour imaginer et concevoir un projet totalement inédit, en choisissant une décennie ou un moment clé de la riche histoire du Scrambler : des premières « motos du désert » des années 1950 aux motos des films de James Bond les plus récents.

Sept pays sont en compétition

Côté calendrier, les sept créations seront officiellement dévoilées au public dès cet été. Un jury d’experts (design et culture) rendra son premier verdict. Les internautes pourront ensuite voter pour leur machine préférée sur Internet. Les notes du jury et du public seront combinées pour désigner le vainqueur, qui sera annoncé à l’automne prochain.

D’ici là, une rubrique dédiée sur le site web de Triumph propose des interviews des constructeurs, ainsi que des photos et des anecdotes sur les coulisses de chaque projet, afin de suivre les progrès de chaque pays au cours des prochains mois.