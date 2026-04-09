Avec des modèles comme les Speed ​​400, Scrambler 400 X/XC, Tracker 400 et Thruxton 400, la collaboration entre le constructeur britannique Triumph et le géant indien Bajaj s’avère déjà fructueuse.

Il manquait cependant jusqu’ici un véritable modèle rétro à cette gamme reposant sur une plateforme commune : un monocylindre de 398 cm3.

Une absence qui sera bientôt de l’histoire ancienne puisque Triumph devrait apporter de la nouveauté dans la famille des 400 avec l’arrivée d’un nom emblématique pour la firme anglaise : la Bonneville.

Selon le magazine allemand MOTORRAD, qui publie les photos de cette future « Baby Bonneville » encore en phase de tests, cette Bonneville A2 se distingue de l’ancien modèle de base, la Speed ​​400, par des éléments et des détails de style résolument rétro tout en profitant des caractéristiques techniques de la gamme des 400 Triumph.

Une vraie néo-rétro dans la famille des Triumph 400

Elle adopte le cadre principal avant en tubes d’acier intégrant le moteur, y compris le radiateur d’eau vertical, sans modifications majeures par rapport à la Speed ​​400. Côté moteur, on devrait donc retrouver une puissance d’environ 40 chevaux. Avec un poids total estimé à environ 170 kg, la Bonneville 400 devrait parfaitement s’intégrer à la catégorie du permis A2 européen (jusqu’à 48 ch).

La nouvelle Triumph Bonneville 400 est aussi équipée de série d’une boîte de vitesses à 6 rapports, de l’ABS à l’avant comme à l’arrière et d’un éclairage entièrement à LED.

Si aucune confirmation officielle n’a été faite par la marque concernant la sortie de la nouvelle Bonneville 400, elle pourrait toutefois être présentée avant la fin de cette année.