LiveWire met une roue dans la terre avec Dust Moto
LiveWire change de braquet et s’ouvre de nouvelles portes. La marque américaine annonce le rachat de Dust Moto pour s’attaquer à un segment en pleine ébullition : le tout-terrain électrique.
Moins de bruit, pas d’embrayage, un entretien réduit à sa plus simple expression et un couple instantané. S’il y a bien un marché sur lequel la mobilité électrique possède une vraie carte à jouer avec un fort potentiel c’est celui du off-road.
Pour explorer ce nouveau monde, le spécialiste des motos électriques LiveWire vient d’annoncer le rachat d’un des leaders de l’électrique tout-terrain, Dust Moto.
Cette acquisition renforce la stratégie de LiveWire visant à se développer au-delà des motos électriques routières afin de répondre au marché en forte croissance du tout-terrain électrique.
C’est sur ce terrain que Dust apporte son savoir-faire et son expertise.
Pour le tout-terrain LiveWire choisit de s’allier avec Dust Moto
« LiveWire a été pionnier du marché des motos électriques routières, et cette acquisition nous permet de renforcer ce leadership alors que nous nous développons dans le tout-terrain, poursuivant ainsi le parcours initié avec STACYC il y a dix ans », a déclaré Karim Donnez, directeur général de LiveWire Group, avant de préciser « Dust Moto représente un excellent complément stratégique et un accélérateur de notre vision, apportant une expertise éprouvée du tout-terrain qui contribuera de manière significative à la position de leader de LiveWire dans les sports motorisés électriques. »
Concernant le lancement effectif des motos tout-terrain issues de cette transaction, il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir plus.
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