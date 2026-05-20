Moins de bruit, pas d’embrayage, un entretien réduit à sa plus simple expression et un couple instantané. S’il y a bien un marché sur lequel la mobilité électrique possède une vraie carte à jouer avec un fort potentiel c’est celui du off-road.

Pour explorer ce nouveau monde, le spécialiste des motos électriques LiveWire vient d’annoncer le rachat d’un des leaders de l’électrique tout-terrain, Dust Moto.

Cette acquisition renforce la stratégie de LiveWire visant à se développer au-delà des motos électriques routières afin de répondre au marché en forte croissance du tout-terrain électrique.

C’est sur ce terrain que Dust apporte son savoir-faire et son expertise.

Pour le tout-terrain LiveWire choisit de s’allier avec Dust Moto

« LiveWire a été pionnier du marché des motos électriques routières, et cette acquisition nous permet de renforcer ce leadership alors que nous nous développons dans le tout-terrain, poursuivant ainsi le parcours initié avec STACYC il y a dix ans », a déclaré Karim Donnez, directeur général de LiveWire Group, avant de préciser « Dust Moto représente un excellent complément stratégique et un accélérateur de notre vision, apportant une expertise éprouvée du tout-terrain qui contribuera de manière significative à la position de leader de LiveWire dans les sports motorisés électriques. »

Concernant le lancement effectif des motos tout-terrain issues de cette transaction, il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir plus.