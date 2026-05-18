Lors du Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este, BMW n’a fait pas dans la demi-mesure avec la Vision K18.

Un exercice de style au design particulièrement futuriste qui fait déjà beaucoup parler tant il se démarque de ce que l’on peut connaître.

Au centre de cette moto, on retrouve le cœur historique de l’ADN de la marque : un moteur à six-cylindres en ligne traditionnel poussé ici à 1 800 cm³. Le moteur est la pièce maîtresse du concept puisque c’est lui qui dicte l’intégralité du design et des proportions de la moto en s’exposant de façon très visuelle avec six entrées d’air, et surtout six sorties d’échappement.

Pour dessiner cette silhouette résolument étirée, les équipes de design ont puisé leur inspiration dans l’aviation, et plus particulièrement dans les lignes d’avions supersoniques mythiques comme le Concorde. La posture évoque un avion en phase de décollage, projetant une impression de vitesse même lorsque la moto est immobile avec un profil très aérodynamique.

Grâce au repositionnement de la boîte à air et du réservoir, la ligne arrière est particulièrement basse et s’achève sur une section large encadrée de carbone qui intègre les échappements. À l’avant, une imposante prise d’air distribue le flux via six conduits distincts.

BMW affirme que certaines parties du carénage en aluminium ont été façonnées à la main, notamment un panneau latéral sans jointure s’étendant sur plus de deux mètres. On retrouve du carbone forgé un peu partout, des finitions métallisées à la flamme inspirées des collecteurs d’échappement de Formule 1.

Markus Flasch, directeur de BMW Motorrad, déclare à propos de ce nouveau concept : « Avec la BMW Motorrad Vision K18, nous montrons comment nous réinterprétons la performance, le luxe et l’émotion d’une manière nouvelle et affirmée. Pour nous, le six-cylindres en ligne est bien plus qu’un moteur : c’est une déclaration. La Vision K18 traduit cette puissance en une forme sculpturale qui rend le dynamisme et la vitesse perceptibles, même à l’arrêt. Cette moto incarne notre volonté de repousser sans cesse les limites du design et de la performance. »

Un vrai objet roulant difficilement classable.