Pourquoi tourner son guidon à droite une fois garé change tout

Pour comprendre l'astuce, il faut d'abord rappeler pourquoi les constructeurs recommandent la gauche. D’abord pour le contrepoids. En penchant la moto sur sa béquille latérale (située à gauche), tourner la roue vers la gauche déplace le centre de gravité vers l'intérieur de l'appui. Cela rend la moto plus difficile à faire basculer vers la droite (côté opposé à la béquille). Ensuite le verrouillage. La majorité des bloque-disques et des verrous de direction (Neiman) sont conçus pour s'enclencher uniquement dans cette position.

L'astuce inverse concerne principalement les motos tout-terrain, les trails et les grosses GT. Ces machines ont une garde au sol élevée et une selle souvent perchée à plus de 850 mm, ce qui rend l'accès périlleux, surtout pour les pilotes de taille moyenne (autour de 1,70 m - 1,75 m).

Voici la mécanique de l'astuce : en arrivant au stationnement, le pilote freine du frein avant pour compresser légèrement la fourche. Il tourne le guidon complètement vers la droite. En faisant cela, la géométrie de la moto change : le poids du haut de la machine et l'angle de la fourche forcent le flanc gauche (le côté où l'on monte) à s'abaisser de quelques centimètres.

Le résultat ? Ces 2 ou 3 centimètres gagnés sur la hauteur de selle font toute la différence. Pour les tailles en dessous de la moyenne, cela permet d'enfourcher la machine avec beaucoup plus d'aisance et de rapidité.

Oui, mais …

Cette technique est une réponse pragmatique à un problème de morphologie, mais elle n'est pas sans risques pour le motard lambda.

En tournant le guidon à droite, vous redressez virtuellement la moto. Si vous stationnez sur un sol légèrement en pente vers la droite, votre béquille ne servira à rien et la moto basculera immédiatement de l'autre côté. Il faut donc des terrains plats et stables.

Si votre moto est garée guidon à droite, vous ne pourrez généralement pas verrouiller votre direction. C'est une invitation pour les voleurs sur un parking public.

C'est une technique cependant géniale pour les propriétaires de BMW R1350GS, de Honda Africa Twin ou de Yamaha Ténéré qui se sentent parfois un peu courts sur pattes. Elle permet de monter en selle sans avoir à faire un "grand écart" acrobatique.

Tourner le guidon à droite est une manœuvre tactique d'ergonomie. Elle sacrifie un peu de stabilité statique et de sécurité antivol pour gagner en confort d'accès. À réserver aux sols parfaitement plats et aux arrêts de courte durée.

La prochaine fois que vous verrez une moto garée guidon à droite, ce ne sera peut-être pas une erreur. Ce sera peut-être quelqu’un qui a simplement compris que, parfois, faire l’inverse… fonctionne mieux.