Une nouvelle édition de la BMW R 1300 GS réservée à la France
Après le succès des BMW F 900 GS et BMW R 1300 GS Dark Edition, le constructeur bavarois renforce, cette fois-ci, l’attrait de la reine des « GS » jusqu’à fin juin avec une nouvelle édition exclusive de son maxi-trail.
Après les BMW R 1300 GS et F 900 GS proposées en série limitée en « Dark Edition » il y a un an, le constructeur allemand décline à présent cette offre à la plus équipée des maxi-trails de sa gamme, la R 1300 GS Adventure.
Cette proposition, exclusive pour le marché français, reprend la dotation de série déjà particulièrement riche de la BMW R 1300 GS Adventure (quatre modes de pilotage, ABS Pro Full Integral, contrôle dynamique de traction DTC, régulateur de vitesse adaptatif, Keyless Ride, projecteurs LED additionnels et poignées chauffantes de série) et l’agrémente d’équipements supplémentaires : le Style Triple Black avec coloris Black Storm Metallic, roues à rayons noires, selles pilote et passager confort/chauffantes, réservoir en alu brossé sans soudure, une bulle haute teintée, des déflecteurs teintés et des écopes de réservoir peintes en noir.
Une alarme antivol fait aussi partie de la dotation de série sur cette série limitée Dark Edition de la grosse aventurière.
Un modèle exclusif à la France
Pour le reste, on peut toujours compter sur la mécanique et l’électronique de la R 1300 GS Adventure standard, notamment le moteur Boxer de 1 300 cm3 qui produit 145 chevaux à 7 750 tr/min et un couple maxi de 149 Nm à 6 500 tr/min. Ce qui en fait toujours le moteur Boxer BMW le plus puissant jamais produit en série.
Jusqu’au 30 juin 2026, BMW offre aussi au choix 2 700 € de remise sur le tarif catalogue (soit une moto disponible à partir de 22 900 €) ou 2 700 € à valoir sur l’achat d’équipements pilote ou d’accessoires d’origine.
Une offre de Location Longue Durée (LLD) est également disponible à partir de 299 €/mois sans apport, sur 36 mois et 25 000 km, incluant l’extension de garantie.
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