Il porte une Vespa sur ses épaules jusqu’au sommet d’une tour de 39 mètres… et frôle la paralysie pour l’anniversaire de la légende

L'Autrichien, déjà célèbre dans le monde des records insolites sous le surnom de « Vespa Maniac », vient d'accomplir un exploit aussi spectaculaire qu'incompréhensible : gravir une tour d'observation de 39 mètres de hauteur avec une Vespa entièrement chargée sur les épaules. Oui. Littéralement.

Le défi s'est déroulé sur la tour panoramique du Salzkammergut, située sur le mont Grünberg, dans la région autrichienne du Traunsee. L'objectif était simple sur le papier : atteindre le sommet. La méthode, en revanche, relevait presque de la folie.

Schachermayr a porté une Vespa PK 112 cc sur son épaule tout au long d'une rampe hélicoïdale menant à la plateforme située à près de quarante mètres de hauteur. Une ascension d'environ dix minutes. Dix minutes qui ont ressemblé à une éternité.

Pour préparer cette tentative, l'Autrichien a suivi un programme d'entraînement particulièrement brutal. Six séances hebdomadaires de HIIT de deux heures et demie. Un régime alimentaire spécifique. Un renforcement musculaire intensif.

Et malgré cela, il a failli abandonner avant même le jour du record. Lors d'un entraînement préparatoire, le poids du scooter a comprimé plusieurs nerfs au niveau des cervicales.

La conséquence fut immédiate. La Vespa lui est tombée dessus. L'accident a provoqué de fortes douleurs cervicales et des problèmes au niveau des disques intervertébraux nécessitant des soins médicaux spécialisés.

À ce moment-là, certains auraient probablement rangé définitivement le scooter au garage. Pas Schachermayr.

Vertiges, douleurs et vision brouillée

Le jour du défi, les choses ne se sont pas déroulées beaucoup plus facilement. Au fil de l'ascension, les douleurs deviennent de plus en plus intenses. Les mollets brûlent. L'épaule droite est écrasée sous le poids du scooter. Puis viennent les vertiges. La vision devient floue.

À plusieurs reprises, l'Autrichien doit ralentir pour éviter de s'effondrer. « J'ai terminé avec mes dernières forces », expliquera-t-il après l'exploit. Une déclaration qui ressemble davantage à celle d'un alpiniste de l'extrême qu'à celle d'un propriétaire de scooter.

Ce qui rend cette histoire encore plus étonnante, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue série de défis réalisés par Schachermayr autour de la Vespa. Depuis plusieurs années, il transforme le plus célèbre scooter italien en instrument d'expériences toujours plus extravagantes. À sa manière, il a créé une discipline totalement unique : les sports extrêmes à base de Vespa.

Une idée qui semble absurde. Et qui l'est probablement. Mais c'est précisément ce qui fascine. Depuis sa création en 1946, la Vespa symbolise la liberté, la simplicité et l'élégance. Personne chez Piaggio n'avait probablement imaginé qu'un jour quelqu'un tenterait de la transporter sur son dos jusqu'au sommet d'une tour panoramique.

Et pourtant. À l'heure où les records deviennent de plus en plus difficiles à battre, Günter Schachermayr continue d'inventer des défis que personne d'autre n'aurait même l'idée d'essayer.

La bonne nouvelle ? Il est arrivé au sommet. La mauvaise ? On ose à peine imaginer ce qu'il prépare pour le prochain anniversaire de la Vespa.