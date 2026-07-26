En fin de contrat avec Yamaha, Fabio Quartararo a signé avec Honda pour les saisons 2027 et 2028 du championnat du monde MotoGP. Il pilotera l’une des deux motos officielles du team HRC, comme cela avait été évoqué depuis plusieurs semaines déjà. Cette officialisation fait suite aux nombreux transferts récemment annoncés dans le paddock MotoGP. Des changements en cascade, alors même qu’entrera en vigueur en 2027 un tout nouveau règlement technique. La saison 2027 s’annonce d’ores et déjà palpitante.

Développé en collaboration avec le géant chinois Zongshen, le Zero LS1 est le premier scooter de la gamme du constructeur américain. Equivalent 125 cm3 à vocation urbaine, il repose sur un moteur électrique de 11,4 chevaux qui offre un couple maximal de 51 Nm et une vitesse de pointe de 100 km/h (0 à 50 km/h en moins de quatre secondes). Pour accompagner son lancement commercial, le constructeur américain propose cet été (jusqu’au 30 septembre) une remise immédiate faisant passer son prix à 4 870 euros contre 5 230 euros jusqu’ici.

Depuis ce 16 juillet, rouler à trottinette électrique en Italie est devenu beaucoup plus encadré. Il est désormais obligatoire d’immatriculer son deux-roues via un dispositif d’identification et de souscrire une assurance responsabilité civile spécifique. L’initiative italienne prouve une chose : l’époque de l’anarchie urbaine à trottinette touche à sa fin. En France, si l’assurance Responsabilité Civile est obligatoire depuis longtemps (bien que très peu contrôlée dans les faits), l’immatriculation obligatoire reste un serpent de mer qui pend tout de même au nez des utilisateurs.

L’ancien cofondateur de Kove et plus récemment de ZXMoto, le Chinois Zhan Xue, a dévoilé dévoile dans un long entretien, son ambition industrielle démesurée. Ancien mécanicien, motociste et pilote tout-terrain, le patron est fier d’afficher son identité chinoise sur ses motos, et compte faire évoluer les mentalités. : « pour mes motos et ma marque, « Made in China » ne signifie plus « bon marché », mais « haute qualité ». Je veux pouvoir parler avec fierté, à l’avenir, de ce que représente le « Made in China » ».

Après une crise historique, des usines à l’arrêt, des coupes sombres dans les effectifs et une dette abyssale, le groupe KTM était au bord du gouffre il y a quelques mois. La prise de position du géant indien Bajaj Auto a toutefois déjà permis de redresser la barre avec des résultats immédiats sur le chiffre d’affaires du groupe autrichien. Une renaissance en cours à confirmer.