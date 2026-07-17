Après avoir découvert son moteur en 2024, puis un premier prototype l’année dernière, le salon EICMA de Milan 2026 devrait être le théâtre des premiers pas officiels de la toute nouvelle Honda V3R 900 E-Compressor.

Particulièrement attendue, elle embarquera un moteur V3 inédit (deux cylindres orientés vers l’avant, un vers l’arrière) avec un angle de 75 degrés, associé à un compresseur à commande électronique. Le bloc affiche une cylindrée confirmée de 900 cm³. Il devient le premier moteur moto au monde à intégrer un compresseur à commande électronique, permettant un contrôle précis de la suralimentation et offrant un couple réactif et généreux dès les bas régimes. Selon le constructeur, ce système offre ainsi des performances comparables à celles d’un moteur de 1 200 cm³, tout en améliorant l’efficacité environnementale tout en se faisant bien plus compact.

Un inédit V3 à compresseur électrique pour alimenter un roadster sportif

Grâce aux documents d’homologation dénichés par nos confrères de motorcycle.com, on sait maintenant à quoi ressemblera la version finale du roadster.

Ils révèlent des choix de design particulièrement audacieux, notamment avec une asymétrie confirmée entre les côtés droit et gauche. Comme vu sur le prototype en novembre dernier, le droit se montre ainsi nettement plus volumineux que le gauche et intègre l’entrée d’air nécessaire pour alimenter le compresseur.

Pour la partie-cycle, elle sera à la hauteur avec un train avant massif doté d’une fourche inversée et d’un freinage double disque pincé par des étriers radiaux, un monobras oscillant relié au système de suspension Pro-Link.

Pour Honda, proposer une cylindrée intermédiaire suralimentée par l’électricité est une réponse directe aux normes antipollution de plus en plus strictes, tout en conservant des performances explosives et un caractère moteur unique. Les brevets ayant été validés en Australie en mars 2026, la production est imminente. Sauf surprise, on devrait découvrir la moto début novembre lors du salon de Milan.