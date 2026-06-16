Après le moteur en 2024, puis le premier prototype de roadster V3 : le V3R 900 E-Compressor, dévoilé lors du dernier salon de Milan en novembre 2025, nous devrions maintenant découvrir la première moto équipée de cette motorisation inédite dans quelques mois.

Malgré cette présentation imminente, on en sait toujours finalement assez peu sur cette future architecture moteur composée d’un trois-cylindres en V à 75° et d’un compresseur électrique à commande électronique. Une grande première dans l’industrie moto qui, selon le constructeur, offrira le couple d’une 1 200 cm³ dans le gabarit d’une 800. Ce concept, véritable vitrine technologique, promet une réponse moteur instantanée sans les temps de latence des turbos classiques.

Des brevets dévoilent une partie des secrets du V3 Honda

Nos confrères de Cycleworld ont déniché les brevets de cette innovation, qui s’annonce prometteuse.

On y découvre que le système développé par Honda est tellement bien optimisé qu’il n’y a pas besoin d’embarquer une batterie de grande capacité (et donc lourde) pour le faire fonctionner.

Les schémas du brevet révèlent que le compresseur électrique est placé derrière la colonne de direction afin de centraliser les masses et de minimiser la longueur du conduit acheminant l’air vers la chambre d’admission. Le filtre à air se trouve généralement à cet emplacement, mais sur la V3R, Honda l’a déplacé sur le côté droit de la moto, ce qui peut expliquer l’asymétrie esthétique du roadster découvert à Milan en novembre dernier.

Au-delà du compresseur, les brevets lèvent aussi le voile sur une autre stratégie de Honda : la modularité. Le bloc s’appuierait sur des cylindres unitaires de 300 cm³. En configuration V3, on obtient un moteur de 900 cm³, la cylindrée parfaite pour venir chasser sur les terres des gros roadsters et des Sport-GT.

Mais le plus intéressant est que cette base technique est pensée pour être déclinée dans plusieurs cylindrées. On pourrait donc avoir de belles surprises en provenance de Honda dans les mois à venir.