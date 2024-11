En direct de Milan : Honda dégaine un nouveau moteur V3 avec compresseur électrique

Honda a ouvert le bal des présentations avec du lourd pour cette édition 2024 du salon EICMA de Milan.

En plus de ses concepts de véhicules électriques EV Fun et EV Urban, marquant ainsi le rapprochement d'un futur électrique pour ses deux roues motorisés (2RM), le premier constructeur mondial a présenté ce que pourrait être la prochaine génération de moteurs thermiques (ICE) à haut rendement. Une nouveauté vraiment spéciale.

Il s'agit d'une motorisation d'architecture V3 à 75°, 4 temps à refroidissement liquide spécialement conçue pour équiper les modèles de grosse cylindrée tout en restant extrêmement fine et compacte.

Pour la première fois au monde sur une moto, ce bloc intègre un compresseur électrique capable de contrôler la pression du flux d'air dans les conduits d'admission indépendamment du régime moteur, signifiant que de fortes valeurs de couple peuvent être délivrées dès les plus bas régimes.

De plus, ce compresseur électrique autorise un degré élevé de liberté dans la conception de tous les composants concernés par l'espace restreint qui caractérise une moto. Il permet également une centralisation des masses plus efficace et ne nécessite pas de système de refroidissement spécifique.

Une première dont les plus anciens ne seront pas sans se rappeler la motorisation V3 Honda qui remonte au début des années quatre-vingt avec la NS400R à moteur 2 temps.

40 ans plus tard cette nouvelle orientation technique ouvre des possibilités infinies en termes de futurs modèles.

Encore en développement, cette nouvelle technologie se poursuivra avec l'objectif d'une production en série de différents modèles encore non spécifiés à ce jour.