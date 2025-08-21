Une nouvelle grosse Kawasaki au style rétro ?

C'est une petite surprise que devrait nous sortir Kawasaki dans les prochaines semaines.

Alors qu'une nouvelle Z 1100 est attendue pour le salon EICMA de Milan, en novembre prochain, le roadster ne devrait pas être la seule nouveauté Kawasaki du côté des gros cubes.

Selon des documents d'homologation du CARB (le California Air Resources Board), Kawasaki devrait également présenter très bientôt une version rétro de son gros roadster.

Et selon les médias japonais, celle qui porte le nom de code ZRT 10 GT sur les documents d'homologation devrait reprendre l'esthétique de la mythique ZRX 1200 R. Une moto au style vintage mais reposant sur le quatre-cylindres de 1 0999 cm3 qui équipe déjà la Versys 1100. Une motorisation qui développe 136 chevaux à 9 000 tr/min et un couple de 112 Nm à 7 600 tr/min sur le trail routier japonais.

Cette nouveauté réjouirait sans doute les nostalgiques, en adoptant un style sportif rétro : phare avant carré, partie arrière compacte et coloris vert à l'ancienne.

Une nouvelle néo-rétro à venir chez Kawasaki ?

Côté châssis le mystère demeure, mais on imagine que la moto pourrait adopter le cadre en aluminium de la nouvelle Ninja 1100 SX, tout en piochant également dans sa dotation des éléments de la partie-cycle.

Mix idéal entre esthétique rétro et caractéristiques techniques modernes, cette nouvelle moto pourrait faire ses grands débuts publics à l'occasion de l'ouverture du salon EICMA, qui se tiendra à Milan du 4 au 9 novembre prochains.