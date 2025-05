Kawasaki Z1100, c'est pour bientôt !

Renouvelé, le quatre-cylindres en ligne Kawasaki est désormais affiché à 1 099 cm3. Une augmentation de la cylindrée obtenue grâce à une course plus longue de 3 mm, augmentant la puissance maximale de la moto de 120 chevaux à 135 chevaux.

Parmi les modifications moteur, on note également dans la boîte à air, des conduits d'admission centraux plus longs de 45 mm que les extérieurs, visant à améliorer le couple entre 4 000 et 7 000 tr/min. Les conduits d'admission de la culasse ont aussi été optimisés pour correspondre aux nouveaux corps de papillon plus étroits. Le flux d'admission plus rapide a pour effet d’améliorer le couple à bas et moyen régime. L’inertie du moteur a également été augmentée et un second balancier d’équilibrage a été ajouté afin de réduire de façon significative les vibrations. Des connecteurs entre les collecteurs d’échappement 1-4 et 2-3 ont aussi été ajoutés afin d’améliorer les performances à tous les régimes. Un radiateur d’huile a été ajouté, tandis que les réglages électroniques ont aussi été revus.

Après les Versys et Ninja SX présentées cette année, le prochain modèle à profiter de cette augmentation de la cylindrée et de la puissance du quatre-cylindres sera la Kawasaki Z1100.

Une officialisation en vue pour la Kawasaki Z1100

Le nom du modèle a déjà été déposé aux Etats-Unis auprès du CARB (California Air Resources Board) pour une commercialisation dès 2026.

Si on doit le visuel numérique à nos confrères de Motorrad, et au designer Kar Lee, il y a fort à parier que la version définitive de la moto reprenne le châssis de la Ninja 1100 SX, ainsi que le bras oscillant, les freins ou encore la fourche.

Avant sa commercialisation en 2026, on devrait découvrir la Kawasaki Z1100 nouvelle génération avant même la fin de l'année en cours.