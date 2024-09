Plus de puissance pour la Kawasaki Versys 1100 2025

Depuis son introduction sur le marché des trails en 2012, la Kawasaki Versys 1000 a régulièrement évolué profitant d'améliorations techniques et de retouches esthétiques. Pour son millésime 2025, la Versys franchit une nouvelle étape avec pour principales nouveautés l'augmentation de la cylindrée ainsi qu'une augmentation de la puissance maximale.

Développé par Kawasaki pour être le plus polyvalent possible, le moteur quatre cylindres en ligne de la Versys 2025 voit ainsi sa cylindrée passer de 1 043 cm³ à 1 099 cm³ grâce à une course augmentée de 3 mm, augmentant la puissance maximale de la moto de 120 chevaux à 135 chevaux.

Parmi les modifications moteur, on note dans la boîte à air, des conduits d'admission centraux plus longs de 45 mm que les extérieurs, visant à améliorer le couple entre 4 000 et 7 000 tr/min. De plus, la mise à jour du KQS (Kawasaki Quick Shifter) fonctionne désormais à partir de 1 500 tr/min, tandis que les rapports supérieurs offrent désormais un confort de conduite amélioré.

Les conduits d'admission de la culasse ont aussi été optimisés pour correspondre aux nouveaux corps de papillon plus étroits. Le flux d'admission étant plus rapide, cela a pour effet d’améliorer le couple à bas et moyen régime. L’inertie du moteur a également été augmentée et un second balancier d’équilibrage a été ajouté afin de réduire de façon significative les vibrations. Des connecteurs entre les collecteurs d’échappement 1-4 et 2-3 ont aussi été ajoutés afin d’améliorer les performances à tous les régimes. De plus, pour optimiser les températures de fonctionnement, un radiateur d’huile a été ajouté.

Les réglages de l’électronique de gestion moteur (ECU) ont également été optimisés pour correspondre à l’augmentation de cylindrée ainsi qu’à toutes les modifications apportées sur le moteur. On retrouve de nombreuses aides à la conduite tel que le contrôle de la motricité, les modes de puissance moteur, des suspensions Showa à gestion électronique (sur le modèle SE uniquement), les feux de virage appelés « corner light », un régulateur de vitesse, des poignées chauffante ou encore un port USB-C de série. Le tout accordé à l’application Rideology.

Le freinage a également été revu avec un disque arrière passant de 250 mm à 260 mm de diamètre.

Deux coloris sont disponibles pour les Versys 1000 S et Versys 1100 SE (le modèle standard n'étant pas commercialisé en France) : Gris Metallic Graphite / Noir Metallic Diablo

et Blanc Pearl Robotic / Noir Metallic Diablo.

Les millésimes 2025 de la Versys 1100 seront disponibles en concession dès le mois de novembre prochain.