Les rumeurs d'une nouvelle Kawasaki Z900 et d'une Z1100 se renforcent

Les spéculations sur une mise à jour de la Z900 ont pris de l'ampleur en août 2024 lorsque Kawasaki a révélé sa liste de couleurs pour les modèles 2025, sans mentionner la Z900. Cette omission a alimenté les rumeurs sur un changement qui pourrait aller au-delà de simples ajustements esthétiques. Un des aspects clés que Kawasaki devrait revisiter est le châssis de la Z900. Actuellement doté d'un cadre en treillis pesant environ 13,5 kg, le poids total de la moto atteint 212 kg en ordre de marche. Bien que cela soit compétitif à l'époque de son lancement, la Z900 est désormais plus lourde par rapport à des rivales modernes comme la KTM 890 Duke ou la Yamaha MT-09, qui sont plus proches des 190 kg.

Les rumeurs suggèrent que Kawasaki pourrait s'inspirer de la Panigale V4 de Ducati pour concevoir un nouveau châssis plus léger, avec un cadre minimaliste où le moteur jouerait un rôle structurel central. Ce changement pourrait réduire le poids de la Z900 d'au moins 10 kg, ce qui lui permettrait de se rapprocher des normes actuelles de la concurrence.

Bien que la configuration du moteur quatre cylindres en ligne ne soit pas attendue pour changer radicalement, une légère augmentation de puissance pourrait être envisagée pour rester compétitif. Avec des rivales comme la future Honda CB 1000 Hornet qui pourrait atteindre au moins 150 chevaux, Kawasaki pourrait ajuster la Z900 pour délivrer plus de puissance, sans pour autant compromettre l'équilibre entre performances et maniabilité qui a fait sa réputation.

Des améliorations potentielles pourraient également concerner les suspensions et les freins. Actuellement, la version SE de la Z900 est déjà équipée de composants haut de gamme tels que les suspensions Öhlins et les freins radiaux Brembo. Standardiser ces caractéristiques dans la nouvelle génération pourrait renforcer l'attrait sportif de la Z900. En ce qui concerne le design, bien que la Z900 soit déjà appréciée pour son allure agressive et moderne, Kawasaki pourrait introduire des lignes encore plus nettes et dynamiques, inspirées par des modèles tels que la Z1000 ou les motos de la série Ninja.

En plus du renouvellement de la Z900, des spéculations circulent sur la possibilité de voir revenir la légendaire Z1000, qui a été retirée en 2020. La Z1000, avec son moteur de 1 043 cc et 142 chevaux, pourrait revenir avec un design modernisé et un châssis plus léger. Certains experts vont même plus loin en évoquant une possible Z1100, utilisant la base mécanique de la future Versys 1100, avec une puissance potentielle de plus de 150 chevaux, plaçant ce modèle au sommet du segment roadster des grosses cylindrées, aux côtés de motos comme la BMW S1000R ou la KTM Super Duke R.

La décision de ne pas inclure la Z900 dans la liste des couleurs pour 2025 est un signe clair que Kawasaki prépare des changements majeurs. Une Z900 plus légère, plus puissante et avec des technologies avancées pourrait bien voir le jour, marquant un nouveau chapitre pour ce modèle emblématique. Alors que les détails officiels restent à venir, il semble que Kawasaki soit prêt à consolider sa position de leader dans ce segment renouvelant non seulement la Z900 mais potentiellement en élargissant la famille Z avec des modèles encore plus performants.