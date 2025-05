La Triumph Speed Triple 1200 RX, la Honda CB125F 2025, les Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT, les chiffres 2024 de KTM et le comparatif Honda Hornet 1000 vs Kawasaki Z900 SE

À la Une cette semaine

Limitée à seulement 1 200 exemplaires dans le monde, la nouvelle Triumph Speed Triple 1200 RX repousse les limites de la sportivité avec toujours plus d'équipements et de technologies embarquées. Le gros roadster, dans sa déclinaison RX sera disponible dans les concessions du constructeur anglais dans les prochaines semaines à partir de 21 695 €.

Honda anticipe sur son catalogue 2026, et a présenté cette semaine le modèle revu de sa petite CB125F. Le roadster bénéficie d'un style revu et de diverses améliorations au niveau technologique. Il repose toujours sur le monocylindre eSP (‘enhanced Smart Power) de 124 cm3, refroidi par air et conforme à la réglementation Euro5+. Un bloc qui offre 10,9 chevaux à 7 500 tr/min pour un couple maxi de 10,9 Nm à 6 000 tr/min. Les autres évolutions 2026 touchent au style ainsi qu'à l'équipement avec un nouvel éclairage LED avant et arrière, une instrumentation TFT couleur de 4,2 pouces avec connectivité Honda RoadSync et la présence d'une prise de charge USB-C.

Pour 2025, Yamaha offre une cure de jouvence à ses trails routiers Tracer 7 et Tracer 7 GT. Nouveau look avec un design revu, améliorations technologiques et de la partie-cycle, pour des motos animées par l'ultime version du moteur CP2 EU5+ de 690 cm³, qui offre une puissance de 54,0 kW à 8 750 tr/min et 68,0 Nm de couple maxi à 6 500 tr/min. Pour 2025, les Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT haussent encore le niveau, pour un tarif placé sous la barre des 10 000 euros.

Sauvé momentanément de la faillite, le groupe KTM n'est pas pour autant sorti de la situation financière catastrophique dans laquelle il est plongé depuis plusieurs mois. Les chiffres de 2024 récemment publiés accablent encore un peu la gestion de Stefan Pierer, avec un déficit qui se creuse, des ventes qui baissent et un chiffre d’affaires qui plonge. Une mauvaise nouvelle alors qu'est attendu dans quelques jours seulement un premier remboursement de 548 millions d'Euros aux créanciers du groupe.

Cette semaine, Caradisiac Moto vous propose un duel au sommet. Deux best-sellers du marché des gros roadsters s'affrontent : la Honda Hornet 1000 et la Kawasaki Z900. D’un côté, un frelon japonais « à l’ancienne » adoptant un habillage plus musclé et un corps de Hornet 750 gonflé avec un moteur de CBR 1000 RR de 2017 offrant 152 chevaux. De l’autre, la Kawasaki Z900 SE, de très bonnes suspensions Öhlins pour l’élément arrière, « seulement » 124 chevaux mais une électronique plus fine. Que la fête commence.