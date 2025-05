Des Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT largement revues pour 2025

Conçue pour un maximum de polyvalence, la Yamaha Tracer 7 profite d'une large mise à jour à l'occasion de son millésime 2025.

Des évolutions sont à noter au niveau du design de la moto, notamment pour les feux de position dotés d'une animation en fondu au démarrage du moteur.

La position de conduite, repensée, crée une posture plus naturelle et plus détendue, tandis que les poignées du guidon sont désormais plus hautes de 30 mm et plus larges de 25 mm de chaque côté. De plus, le té de guidon a été redessiné et comporte une rehausse. Une nouvelle selle en deux parties offre désormais plus de confort au pilote et au passager, tout en étant réglable (sur une amplitude de 20 mm) sans outils. Sur la déclinaison GT, un revêtement de selle spécifique et un rembourrage plus épais procurent davantage de confort.

Le réservoir de carburant a été redessiné et porté à 18 litres, alors que la GT est équipée d'un pare-brise plus haut de 90 mm qui peut être ajusté sur 60 mm pour s'adapter aux différentes conditions de conduite.

De nouveaux protège-mains enveloppants et des poignées chauffantes de série (sur la GT), avec trois réglages de température sont aussi disponibles.

Le millésime 2025 des Tracer 7 et Tracer 7 GT est aussi équipé du système Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle), qui permet une réponse précise de l'accélérateur pour un pilotage plus intuitif. Le YRC (Yamaha Ride Control) propose en outre plusieurs modes de conduite afin d'adapter la moto aux différentes conditions de route et à tous les styles de conduite.

Une Tracer taillée pour la route

La réponse à l’accélération, instantanée, comporte désormais trois modes YRC qui changent les caractéristiques de puissance en fonction des préférences du pilote et de l’état de la route. Le système YCC-T facilite également l'utilisation du contrôle de traction désactivable tandis que le régulateur de vitesse figure désormais de série. Disponible dès le troisième rapport et au-delà de 40 km/h, il peut être réglé par incréments de 1 ou 10 km/h, en fonction de la situation et se désactive en appuyant sur le bouton du commodo, en freinant, embrayant ou accélérant. La Tracer 7 2025 est équipée d'un embrayage antidribble assisté (A&S) qui réduit l'effort sur le levier d'embrayage d'environ 22 %.

Les deux versions du trail routier japonais bénéficient aussi de deux modes de conduite, Sport et Street, auxquels s'ajoute un troisième mode Custom qui peut être défini par le pilote via le nouveau tableau de bord TFT de cinq pouces ou l’application gratuite MyRide.

Au cœur des Tracer 7, on retrouve l'ultime version du moteur CP2 EU5+ de 690 cm³, qui offre une puissance de 54,0 kW à 8 750 tr/min et 68,0 Nm de couple maxi à 6 500 tr/min.

Le cadre en acier haute résistance a lui aussi été repensé pour accroître sa rigidité et le bras oscillant a été allongé de 40 mm.

Une nouvelle fourche inversée de 41 mm complète la liste des améliorations, avec 18 niveaux de réglage de la fourche en détente. À l'arrière, on retrouve un amortisseur de type Monocross doté de biellettes légères en aluminium forgé haute rigidité.

Pour poursuivre dans la partie-cycle de la moto, la Tracer 7 dispose également de nouveaux étriers de frein à montage radial, optimisés pour réduire la flexion et de pneus radiaux sport Michelin Pilot Road 6 GT.

La GT est aussi équipée de série d'une béquille centrale, qui facilite l'entretien et le chargement.

Les Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT 2025 sont attendues en concessions en juillet prochain, respectivement affichées à 9 999 euros et 11 499 euros.